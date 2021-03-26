Badem sütü nelere iyi gelir, faydaları nelerdir?

Badem sütü, inek sütü gibi havyandan elde edilmeyen bir süt türü. İnek sütüne intoleransı olan kişilerin yanı sıra farklı lezzetlerden hoşlananlar ve vejetaryenler tarafından da tercih ediliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Tığlı Çınar, badem sütünün faydalarını ve nasıl hazırlandığını anlattı.

Badem sütünün faydaları nelerdir?

Tam bir magnezyum ve manganez kaynağı olan badem sütü, kemik sağlığı için faydalı bir besin.

İçeriğindeki E vitamini sayesinde hücre zarının korunmasına da yardımcı oluyor.

Ayrıca selenyum içeriğiyle de bağışıklığı destekliyor, tiroid mekanizmasının sağlıklı bir şekilde çalışması sağlıyor.

Tam bir antioksiodan deposu olan badem sütü, hücre ve doku hasarını da önlemeye yardımdı oluyor.

Laktoz içermeyen badem sütünün kalorisi de oldukça düşük. 1 bardağında sadece 40 kalori bulunuyor ve içerisinde şeker de bulunmuyor.

Tüketirken buna dikkat

Badem sütü, vücut için her ne kadar yararlı olsa da fazla miktarda tüketildiğinde zararlı olabilir. Guatrojenik besinler kategorisinde bulunan bademin aşırı tüketimi tiroid bezine zarar verebilir, tiroit bezinin büyümesine ve guatra yol açabilir.

Uygun miktarlarda da tüketilirse vücut için fayda sağlar. Fakat, tiroid bezlerinin fonksiyonu yetersiz olan bireyler tüketmemeli.

Badem sütü nasıl hazırlanır?

1 su bardağı bademi 6 ila 8 saat kadar suda bekletin. Suyunu süzün ve bademlerin üzerine 3 su bardağı su ilave edin. Daha sonra süt kıvamına gelene kadar blender'dan geçirin ve süzün. Sütünüzü kapalı bir kaba alın. Buzdolabında 2-3 gün boyunca muhafaza edebilirsiniz.