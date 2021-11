Babayı Telefona Kaydetme İsimleri - En Güzel, Komik Ve İngilizce Babayı Rehbere Kaydetme İsimleri

Babalarınız için oldukça havalı, eğlenceli ve hatta komik lakaplar bulabilir. Telefonunuza bu isimle kaydederek yüzünü güldürebilirsiniz.



Babayı Telefona Kaydetme İsimleri



Babalar, çocukları için ilk kahramanlar ve ailenin en güçlü bireyi olarak görülmektedir. Hayatınızda çok önemli bir rol oynarlar. Babalar farklı zamanlarda farklı roller üstlenirler ve koşullar ne olursa olsun koşulsuz sevgilerini size yağdırırlar. Bazen eylemler onlara kalbinizde nasıl bir yer tuttuklarını söylemek için yeterli değildir. Babalarımızı özel hissetmek için onlara havalı ve güzel bir takma isim verebilir, onu telefonumuza o isimle kayıt edebiliriz.



En Güzel İngilizce ve Türkçe Babayı Rehbere Kaydetme İsimleri



Babanızı telefonunuza kaydetmek için güzel bir isim arıyorsanız, Türkçe ya da İngilizce olarak bu isimlerden yararlanabilirsiniz;



Buddy: Havalı Arkadaş

Care Bear: Şefkatli Ve Koruyucu

Problem Solver: Problem Çözücü

Big Boo: Büyük Ayı

Worker Bee: İşçi Arı

Handyman: Tamirci

Prince Charming: Yakışıklı Prens

Coach: Koç

Chief: Şef

Online: Çevrimiçi

Happy Man: Mutlu Adam

Sofa Prince: Kanepe Prensi

The best: En İyisi

Protector: Koruyucu

Unique Man: Eşsiz Adam



En Komik İngilizce ve Türkçe Babayı Rehbere Kaydetme İsimleri



Babanızı telefona kayıt etmek için komik bir lakap aramanız doğaldır. Ne de olsa babalar, annelerle kıyaslandığında komik olan ebeveyn rolündedir.



Morning Alarm: Sabah Alarmı

Mr. Snoring: Bay Horultu

Cookie Monster: Kurabiye Canavarı

Popeye: Temel Reis

Mr. Restless: Bay Huzursuz

Sleep Time: Uyku Vakti

Agent 007: Ajan 007

Shark: Köpekbalığı

Smurfy Dad: Şirin Baba

Brave Heart: Cesur Yürek

Finance Minister: Maliye Bakanı

Ceo: Seo

Boss Man: Patron

All- Rounder: Çok Yönlü

Family Man: Aile Adamı



En Eğlenceli İngilizce ve Türkçe Babayı Rehbere Kaydetme İsimleri



Komik lakapların yanı sıra ona eğlenceli bir süper kahraman ismi verebilir, aynı özelliklere sahip olduğunu düşündüğünüz bir karakterden ilham alabilirsiniz.



Homer Simpson: Bu kurgusal karakterin fiziksel özelliklerine benzeyen babanız için,

Richie Rich: Zengin bir çizgi film kahramanı,

Einstein: Baban büyük bir bilim meraklısı olduğunda, bu takma adla anılmayı hak ediyor,

Andy Anderson: Uzun yıllar boyunca izlenen Louie Anderson isimli karakterin babası,

Süpermen: Baban senin için gerçekten bir süper kahraman olduğunda, ona bu isimle hitap edebilirsin,

Snoozer: Babanız bir aslanın kükremesinden daha yüksek sesle bağırıyorsa horladığında, bu onun için mükemmel bir takma addır,

Goofy: Baban için şirin ve klasik bir takma ad,

Daddy Doodle: Babanı aramak için komik bir isim,

Uno: Çocukları için her zaman bir numara olan bir baba,

Dork: Babanız bir inek ise mükemmel bir lakap olacaktır,

Bourbon: Bir şişe viski kadar yumuşaksa babanız için mükemmel bir lakap olacaktır,

Griller: Arka bahçedeki barbekü partilerinde usta şef olan babaya uygun bir lakaptır,

360 °: 24 saat çalışan ve her görevi mükemmel bir şekilde yerine getiren bir babanın lakabı olabilir,

Sire: Babanıza saygı göstermek veya ciddi bir tartışma sırasında onu kızdırmak için kullanılan bir lakap olacaktır,

Fred Flinstone: Çok çabuk sinirlenirse ama aynı zamanda Taşkınlar'daki karakter gibi sevgi dolu bir koca ve babaysa onun için ideal bir kayıt ismi olacaktır.