Babayı Telefona Kaydetme İsimleri - En Güzel, Komik Ve İngilizce Babayı Rehbere Kaydetme İsimleri
İnternette babaların "Baba" şakaları ile ünlü olduğunu biliyorsunuzdur. Genel olarak babaların bazı değişmez huyları onların komik ebeveynler olmasını sağlıyor. Bu yüzden babalarının özelliklerine göre çoğu kişi onu telefonuna eğlenceli, komik ya da güzel bir şekilde kayıt etmek istiyor. Babanızı telefonunuza kaydetme isimlerinin detaylarını derledik.
Babalarınız için oldukça havalı, eğlenceli ve hatta komik lakaplar bulabilir. Telefonunuza bu isimle kaydederek yüzünü güldürebilirsiniz.
Babayı Telefona Kaydetme İsimleri
Babalar, çocukları için ilk kahramanlar ve ailenin en güçlü bireyi olarak görülmektedir. Hayatınızda çok önemli bir rol oynarlar. Babalar farklı zamanlarda farklı roller üstlenirler ve koşullar ne olursa olsun koşulsuz sevgilerini size yağdırırlar. Bazen eylemler onlara kalbinizde nasıl bir yer tuttuklarını söylemek için yeterli değildir. Babalarımızı özel hissetmek için onlara havalı ve güzel bir takma isim verebilir, onu telefonumuza o isimle kayıt edebiliriz.
En Güzel İngilizce ve Türkçe Babayı Rehbere Kaydetme İsimleri
Babanızı telefonunuza kaydetmek için güzel bir isim arıyorsanız, Türkçe ya da İngilizce olarak bu isimlerden yararlanabilirsiniz;
Buddy: Havalı Arkadaş
Care Bear: Şefkatli Ve Koruyucu
Problem Solver: Problem Çözücü
Big Boo: Büyük Ayı
Worker Bee: İşçi Arı
Handyman: Tamirci
Prince Charming: Yakışıklı Prens
Coach: Koç
Chief: Şef
Online: Çevrimiçi
Happy Man: Mutlu Adam
Sofa Prince: Kanepe Prensi
The best: En İyisi
Protector: Koruyucu
Unique Man: Eşsiz Adam
En Komik İngilizce ve Türkçe Babayı Rehbere Kaydetme İsimleri
Babanızı telefona kayıt etmek için komik bir lakap aramanız doğaldır. Ne de olsa babalar, annelerle kıyaslandığında komik olan ebeveyn rolündedir.
Morning Alarm: Sabah Alarmı
Mr. Snoring: Bay Horultu
Cookie Monster: Kurabiye Canavarı
Popeye: Temel Reis
Mr. Restless: Bay Huzursuz
Sleep Time: Uyku Vakti
Agent 007: Ajan 007
Shark: Köpekbalığı
Smurfy Dad: Şirin Baba
Brave Heart: Cesur Yürek
Finance Minister: Maliye Bakanı
Ceo: Seo
Boss Man: Patron
All- Rounder: Çok Yönlü
Family Man: Aile Adamı
En Eğlenceli İngilizce ve Türkçe Babayı Rehbere Kaydetme İsimleri
Komik lakapların yanı sıra ona eğlenceli bir süper kahraman ismi verebilir, aynı özelliklere sahip olduğunu düşündüğünüz bir karakterden ilham alabilirsiniz.
Homer Simpson: Bu kurgusal karakterin fiziksel özelliklerine benzeyen babanız için,
Richie Rich: Zengin bir çizgi film kahramanı,
Einstein: Baban büyük bir bilim meraklısı olduğunda, bu takma adla anılmayı hak ediyor,
Andy Anderson: Uzun yıllar boyunca izlenen Louie Anderson isimli karakterin babası,
Süpermen: Baban senin için gerçekten bir süper kahraman olduğunda, ona bu isimle hitap edebilirsin,
Snoozer: Babanız bir aslanın kükremesinden daha yüksek sesle bağırıyorsa horladığında, bu onun için mükemmel bir takma addır,
Goofy: Baban için şirin ve klasik bir takma ad,
Daddy Doodle: Babanı aramak için komik bir isim,
Uno: Çocukları için her zaman bir numara olan bir baba,
Dork: Babanız bir inek ise mükemmel bir lakap olacaktır,
Bourbon: Bir şişe viski kadar yumuşaksa babanız için mükemmel bir lakap olacaktır,
Griller: Arka bahçedeki barbekü partilerinde usta şef olan babaya uygun bir lakaptır,
360 °: 24 saat çalışan ve her görevi mükemmel bir şekilde yerine getiren bir babanın lakabı olabilir,
Sire: Babanıza saygı göstermek veya ciddi bir tartışma sırasında onu kızdırmak için kullanılan bir lakap olacaktır,
Fred Flinstone: Çok çabuk sinirlenirse ama aynı zamanda Taşkınlar'daki karakter gibi sevgi dolu bir koca ve babaysa onun için ideal bir kayıt ismi olacaktır.