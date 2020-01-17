Babalar tatilde çocuklarına daha çok vakit ayırmalı

Uzman Klinik Psikolog Duygu Barlas, sömestir tatilinde özellikle babalara çocukları ile daha çok vakit geçirmeleri yönünde önerilerde bulundu.

Babanın ayrı bir önemi var

Babaların çoğu zaman çocuklarla ilgilenmeyi anneye yüklediğini ifade eden Klinik Psikolog Duygu Barlas, “Bazen babalar tarafından atlanılan bir nokta olabiliyor. Çocuk, anneyle sinemaya, tiyatroya gider ya da başka bir organizasyon yapar. Buradan babalara seslenmek istiyorum. Çocuğunuzun iki ebeveyni var. Bir tarafta anne diğer tarafta baba. Anne ve baba figürü birbirinden kıyaslanamayacak kadar önemli rollere sahiptirler. Ne annenin çocuğa verebilecekleri baba ile kıyaslanabilir ne de tam tersi olabilir. Bir çocuk, ister erkek ister kız olsun hayatında baba figürünün mutlaka bulunması gerekiyor” dedi.

Tatil önemli bir fırsat olarak değerlendirilmeli

Sömestir tatilinin çocukla zaman geçirilmesi için bir fırsat olarak görülmesi gerektiğini belirten Barlas sözlerine şöyle devam etti: “Anne çocuğuyla ilgilenirken neler yapıyorsa babanın da aynı şeyleri yapamaması için bir neden yok. Baba da aynı annenin diğer annelerle yaptığı gibi diğer babalarla anlaşıp bir sinema, tiyatro ya da bir futbol maçı organize edebilir. Babaların çocuklarıyla bu tatil sürecinde anneleri kadar zaman geçirmelerini öneriyorum. Mümkünse anneler bir tık geriye gelip babalar öne geçebilirler. Babalar için tatil süreçlerini bir fırsat olarak görüyorum.”

Çocukların rahatlamaya ihtiyacı var

Klinik Psikolog Duygu Barlas, tatili iyi değerlendirebilmek için babalara iki noktadan bakmalarını önerdi. Barlas, “Bir taraftan çocuğunuzun kendini yenilemesi için bir tatil ve diğer taraftan da durum değerlendirmesi yapabileceğiniz bir tatil olarak bakabilirsiniz. Eğitim sistemimiz çocukları oldukça zorluyor. Çocukların arada bir rahatlamaya ihtiyacı var. Bu rahatlamayla çocuklar gevşemeyecek, ipin ucunu kaçırmayacaklar. Bu tatille çocuklar yenilenip kendilerini daha taze, beyinleri tazelenmiş olarak hissedecekler. Tatil olduğu için çocukların aktivite yapmasını tavsiye ediyorum. Çocukların bir yetişkin gözetimine ihtiyacı var. Büyük çocuklar kendileri organize edip büyüklerinin onayıyla organizasyonlar yapabiliyor. Küçük çocuklar için eğer çalışıyorsanız yakınlardan destek alabilirsiniz. Anne ve babalar tatile girmedikleri için diğer aile büyüklerinden yardım istenebilir. Mutlaka tatil döneminde çocuklar evde boş kalmasınlar. Sinema tiyatro gibi aktivitelerle hem zihinlerini dinç tutup yaratıcılıklarını geliştirsinler” dedi.

Tatilde kuralları esnetebilirsiniz

Barlas tatil için babalara önerilerine şöyle devam etti: “Emin olun test çözmek kadar bu organizasyonlara katılmak çocuğunuzun performansını arttıracaktır. Bunun dışında ders notları değerlendirilmeli. Çocuğunuz bazı şeylerde zorlanıyor, dikkatini toplamakta güçlük çekiyorsa bir durum değerlendirilmesi yapabilirsiniz. Bu tatil döneminde belki çocuklar daha geç uyumak ya da yatılı olarak arkadaşlarında kalmak isteyebilir. Tatil döneminde kurallarınızı çocuklarınızla konuşup biraz daha esnetebilirsiniz. Bu iletişim açısından da oldukça önemlidir. Çocuğun ihtiyacını belirleyip esnemeyi çocuğunuzla görüşerek yapmanızı öneriyorum. Esneme size ve çocuğa da iyi gelecektir. İki taraflı yaptığınızda çok daha verimli olacaktır.”