BA nedir? BA kan değeri kaç olmalıdır? Düşüklüğü ile yüksekliği nedenleri ve belirtileri

İnsan kanında yer alan Bazofil, akyuvar hücresi olarak da açıklanabilir. Kan testlerinde Bazofil değerleri belirlenebilir. Bazofilin tıptaki ismi, lökosit şeklinde de bilinir. Bunların dışında Bazofilin bir başka görevi, insanlarda kan pıhtılaşmasının önlenmesidir. Bununla beraber alerjik reaksiyonların da önüne geçer.

BA nedir?

İnsan vücudunun doğal şekilde birkaç değişik türde akyuvar hücresi ürettiğini belirtmek doğru olacaktır. Bununla beraber akyuvarlar yani beyaz kan hücreleri; insan vücudunda oluşabilecek parazitleri, mantarları, parazitleri, bakteri ve virüslerin ölmesine destek olarak insanın sağlıklı kalmasını sağlamaktadır. Bazofillerin bir çeşit beyaz kan hücresi olduğunu belirtmek mümkün olacaktır. Bazofiller, kemik iliklerinde üretilir ancak bununla beraber insan vücudunun pek çok dokusunda da bulunmaktadırlar. İşlevlerinin doğru bir şekilde yerine getirilmesi, insan bağışıklığının güçlenmesi adına çok önemlidir.

Beyaz kan hücrelerinin yüzde 0.4 ile yüzde 1'ini Bazofiller oluşturmaktadır. Bazofillerin beyaz kan hücreleri arasında en az sayıda bulunduğunu belirtmek önemlidir. Tam olarak sayıları bir mikrolitre içerisinde 200 hücreden daha azdır. Yapılan kan testlerinde bir mikrolitre içerisinde 2000 üstü Bazofil bulunması önemli bir sorunun göstergesi olarak açıklanmaktadır.

BA kan değeri kaç olmalı?

Akyuvar ya da beyaz kan hücresi olarak tanımlanan Bazofiller, insan sağlığı açısından oldukça önemlidir. Beyaz kan hücreleri arasında en az değerlere Bazofil sahiptir. Bununla beraber Bazofiller bütün beyaz kan hücreleri içerisinde yüzde 0.4 ile yüzde 1'lik alana sahiptir. Bazofil oranı, akyuvarların yüzde üçünün altındadır. Sağlıklı olan bir insanın kan değerinde çıkması gereken Bazofil değeri, her mikrolitre için 0 ile 300 arasında olmalıdır. Bu değerlerin üstünde çıkacak Bazofil oranı, insan sağlığı açısından çok ciddi sorunların ortaya çıkması anlamına gelir.

Düşüklüğü ile yüksekliği nedenleri ve belirtileri

Bazofilin düşük olması, sağlıklı kişilerde görülür. Hatta Bazofil değerlerinin düşük olması, bazı doktorlar tarafından herhangi bir hastalık bulgusu şeklinde değerlendirilmez. Ancak Bazofil değerlerinin düşük çıkmasının birkaç nedeni bulunur. Bazofil değerlerinin olması gerektiğinden düşük çıkmasının sebepleri;

- Gereginden çok terleme,

- Stres durumu ya da psikolojik sorunlar,

- Kilo verme durumu,

- Burnun akması,

- Streoid tedavisini gören bireyler,

- Zattüre,

- Akut romatizmal ateş,

- Triotoksikozis şeklinde sıralanabilir.

Kan testi ile belirlenen Bazofil değerinin normalden daha yüksek çıkması, genel olarak insan vücudunda iltihaplı bir rahatsızlığın bulunduğunu ya da alerjen maddeyle etkileşimde bulunmayı işaret eder. Bunların yanı sıra kanser türü ciddi rahatsızlığı olan kişilerde ve bağışıklık sistemiyle alakalı problemleri olan kişilerde bu değerin yüksek olarak çıktığını belirtmek mümkündür. Bazofil değerinin olması gerekenden daha fazla çıkmasının sebepleri aşağıdaki gibi olacaktır;

- Kolit iltihabı,

- Demir eksikliği anemisi,

- Soğuk algınlığı,

- Diyabaet,

- Bazofilik lösemi rahatsızlığı,

- Guatr,

- Bronşit,

- Miyeloproliferatif rahatsızlıkları,

- Hodgkin rahatsızlığı şeklinde sıralanabilir.

Bu tür durumların ortaya çıkması ile önemli sorunların ortaya çıkması mümkündür. Bu yüzden doktor kontrolünde olmak ve doktorun belirttiği tedavileri eksiksiz bir şekilde uygulamak oldukça önemlidir. Bazofil oranının yüksek olması, insan sağlığını olumsuz etkileyecek bir durum olarak açıklanabilir.