B12 vitamini eksikliği belirtileri neler? İşte B12 vitamini içeren besinler

Vitaminler, vücudumuz için gerekli organik bileşenlerdir. B12 vitamini de sağlığımız için çok önemli. Bağışıklık sisteminin güçlü olması, vücuttaki kan ve sinir hücrelerinin sağlıklı kalması için de son derece önemli. B12 vitamini eksikliği belirtileri neler, hangi besinlerde B12 bulunur? İşte detaylar...

B12 vitamini eksikliği belirtileri neler?

Vücudumuzun en temel yapıtaşlarından biri olan B12 vitamininin, bize zarar verebilecek her türlü virüs, bakteri, mantar ve toksine karşı bizi koruyan bağışıklık sistemimiz için olmazsa olmazlardan olduğunu belirten İç Hastalıkları Uzmanı Rıfat Bozkuş, B12 vitamini eksikliği belirtilerini şöyle anlattı:



B12 vitamini eksikliğinin belirtileri kişiden kişiye değişir ve bazen çok silik yakınmalarla seyredebilir. En sık görülen belirtileri ise;

-Hafıza sorunları, unutkanlık

-Kalp çarpıntısı, nefes darlığı

-Halsizlik, yorgunluk, güçsüzlük

-Duygu durum bozuklukları (depresyon ve aşırı sinirlilik hali)

-Bilişsel sorunlar, dikkat eksikliği ve odaklanma sorunu

-Üşüme

-El ve ayaklarda uyuşma, yanma

-Dil üzerinde şişlik ve yaralar(aft)

-Cilt kuruluğu, solukluk

-Saç dökülmesi

-İştahsızlık, kilo kaybı

B12 vitamini eksikliği nasıl tedavi edilir?

B12 vitamini eksikliğinde tedavi şekli, şekli, süresi ve dozu eksikliğin nedeni, kandaki B12 vitamin düzeyi, hastanın eşlik eden hastalıkları ve hastanın yakınmalarına bağlı olarak değişebileceğini söyleyen Bozkuş, şöyle devam etti: "Beslenme yetersizliğine bağlı olarak gelişen durumlarda vitamin b12 düzeyi ve hastadaki yakınmalara bağlı olarak genelde oral tablet ya da dil altı ilaç tedavisi yeterli olabilir. Emilim bozukluğuna bağlı olan durumlarda veya eksikliğin ağır olduğu durumlarda enjeksiyon (kas içine) şeklinde tedaviler daha faydalıdır. Vitamin B12 düzeyiniz ve yakınmalarınıza göre doktorunuz ilaç doz ve sürelerini düzenleyecektir."

B12 vitamini içeren besinler nelerdir?

Vücut için çok gerekli bir vitamin olan B12 eksikliğinde ciddi sorunları beraberinde getirdiğini vurgulayan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. İsmail Çelik, B12 vitaminin yer aldığı besinleri sıraladı.

B12 vitamini, vücut tarafından üretilmediği için dışarıdan alınmalıdır. Dolayısıyla beslenme çok önemlidir. B12 vitamini yönünden zengin besinler ise şu şekilde özetlenebilir;

Sebzeler: Mercimek, pancar, brokoli, ıspanak, barbunya, bezelye, taze fasulye, maydanoz.

Deniz ürünleri: İstiridye, midye gibi kabuklu deniz hayvanları, ton balığı, uskumru, somon, ringa balığı, alabalık, karides, yengeç, sardalye.

Et ve süt ürünleri: Kırmızı et, süt, yoğurt, yumurta, peynir çeşitleri, karaciğer ve dalak gibi sakatatlar.