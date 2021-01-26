B12 eksikliği başta unutturuyor sonra vücudu bitiriyor! Bu belirtilere dikkat, sizde de varsa...

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ergün Kasapoğlu, B12 vitamin eksikliğinin belirtilerini sıraladı.



El ve ayaklarınız uyuşuyorsa: B12 eksikliği sinirlerinizi örten koruyucu katmanın gücünü azalttığı için elleriniz, ayaklarınız veya bacaklarınızda ‘iğne batırılıyormuş’ hissi yaşayabilirsiniz.

Ağız yaraları oluşmaya başladıysa: Düşük B12, anemi veya başka bir durumun belirtisi olabilir. Yaralar genellikle kendiliğinden geçer; ancak sirke, turunçgiller ve acı baharatları tahriş edici veya acı verici olduğu için tüketmekten kaçının.

Her zamankinden daha çok üşümeye başladıysanız: Vücudunuzda yeterince B12 vitamini olmazsa oksijen dağılımı yeterli olmadığı için el ve ayaklarınızda titreme ve üşüme görülebilir.

Depresyona meyilliyseniz: B12 eksikliği, depresyon, kafa karışıklığı, bunama ve hafıza sorunlarına neden olabilir. B12 takviyeleri genellikle güvenlidir. Yetişkinler için günde 2,4 mikrogram B12 takviyesi yeterli olacaktır. İhtiyacınız olandan daha fazlasını alırsanız, vücudunuz fazla olanı idrarınızla atar. Yine de, yüksek dozlarda baş dönmesi, baş ağrısı, anksiyete, bulantı ve kusma gibi bazı yan etkiler görebilirsiniz.

Kaslarınızda zayıflık hissediyorsanız: Kaslarınız güçsüz olduğu için yorgun hissedebilirsiniz. Bu durumda B12 düzeyinize baktırarak hekiminizin yönlendirmesiyle hareket etmeniz daha doğru olacaktır.

Diliniz pürüzsüzleşmeye başladıysa: Dilinizde papilla denilen küçük şişlikler boşalmaya, diliniz giderek pürüzsüz ve parlak görünmeye başlar. B12 vitamini eksikliğinin yanı sıra geçirdiğiniz enfeksiyonlar veya kullandığınız ilaçlar da buna neden olabilir.

Vejetaryenseniz: Sebze ve meyvelerde B12 yoktur. Dolayısıyla, herhangi bir hayvansal ürün yemeyen vejetaryenler, B12 takviyesi içeren ekmek, kraker ve tahılları tüketmelidir. Hem hamilelik hem de emzirme döneminde B12 takviyeleri hakkında doktorunuzla konuşun.

Yaşınız ilerliyorsa: Yaşlandıkça, vücudunuz B12'yi kolay ememeyebilir. Eğer tedavi edilmezseniz, düşük B12 seviyeleri anemi, sinir hasarı, huysuzluk ve diğer ciddi sorunlara neden olabilir. Bu yüzden belirtilerinize dikkat edin ve doktorunuz tavsiye ederse kan testi yaptırın.



Obezite cerrahisi geçirdiyseniz: Yaygın kilo verme operasyonlarından biri olan “gastrik bypass” ameliyatından sonra gıda mide ve ince bağırsak kısımlarını atlayarak sindirildiği için B12’nin emiliminin olduğu bölümde gerekli emilim gerçekleşmez. Hekiminiz bu süreçte B12 seviyenizi izleyerek ihtiyaç duyduğunuzda takviyeler önerebilir.



B12 vitamini hangi besinlerde bulunur?

Vücut için çok gerekli bir vitamin olan B12 eksikliğinde ciddi sorunları beraberinde getirdiğini vurgulayan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. İsmail Çelik, B12 vitaminin yer aldığı besinleri sıraladı.

B12 vitamini, vücut tarafından üretilmediği için dışarıdan alınmalıdır. Dolayısıyla beslenme çok önemlidir. B12 vitamini yönünden zengin besinler ise şu şekilde özetlenebilir;

Sebzeler: Mercimek, pancar, brokoli, ıspanak, barbunya, bezelye, taze fasulye, maydanoz.

Deniz ürünleri: İstiridye, midye gibi kabuklu deniz hayvanları, ton balığı, uskumru, somon, ringa balığı, alabalık, karides, yengeç, sardalye.

Et ve süt ürünleri: Kırmızı et, süt, yoğurt, yumurta, peynir çeşitleri, karaciğer ve dalak gibi sakatatlar.

B12 vitamini eksikliği nasıl tedavi edilir?

Öncelikle B12 eksikliğinin tespiti için kan testi yapılması gerektiğini belirten Dr. İsmail Çelik, “Eksiklik söz konusu ise hangi sebeple bu eksikliğin ortaya çıktığı tespit edilir. Eğer beslenmeye bağlı (diyet yapanlar, veganlar) olarak gelişen bir durum söz konusu ise B12 vitamin hapı veya dilaltı tabletleri verilebilir. Ancak eksikliğin sebebi emilim yetersizliği ise bu noktada verilen ilaçlar bir işe yaramayacağı için iğne takviyesine başvurulur ve eksiklik giderilene kadar tedaviye devam edilir” şeklinde konuştu.