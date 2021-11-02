B ile başlayan kız isimleri nelerdir? B harfiyle başlayan kadın isimlerinin anlamları

Bebeklere verilen isimler ömür boyu önemli olmakla birlikte hem modern hem de anlamlı pek çok kız bebek isimleri bulunmaktadır.

B İle Başlayan Kız İsimleri Nelerdir?

Bade

Bahar

Balca

Balım

Balkız

Banu

Barçın

Başak

Bedia

Bedriye

Begim

Begüm

Behice

Behiye

Belemir

Belen

Belgin

Belgün

Belin

Belinay

Beliz

Belkıs

Belma

Benan

Benay

Bengi

Bengisu

Bengü

Bennur

Bensu

Beray

Berçin

Beren

Berfin

Bergüzar

Beria

Beril

Berire

Berna

Berra

Berrak

Berrin

Berşan

Besamet

Beste

Bestegül

Betigül

Betül

Beyhan

Beyhatun

Beylem

Beyza

Bihter

Bike

B İle Başlayan Kız İsimleri Anlamları

Bade: Sevgi, aşk.

Bahar: Kışla yazla arasında olan mevsim.

Balca: Bala benzer, Bal gibi.

Balım: Samimi arkadaş, Benim balım,.

Balkız: Bal kadar tatlı kız.

Banu: Hanımefendi, prenses.

Barçın: Bir cins ipekli kumaş.

Başak: Ekinlerin, taneleri taşıyan kılçıklı başı.

Bedia: Görülmedik ve yeni ve güzel şey

Bedriye: Ayın on dördüncü geceki haliyle ilgili.

Begim: Hanımefendi, kibar.

Begüm: Hanımefendi, saygıdeğer kadın.

Behice: Güler yüzlü, şen.

Behiye: Alımlı, güzelkadın.

Belemir: Peygamber çiçeği.

Belen: İki tepe arasındaki alçak kısım.

Belgin: Alamet.

Belgün: Belirli gün.

Belin: Hayret, şaşkınlık.

Belinay: Cennette peygamber çiçegi.

Beliz: İz, işaret ve nişan.

Belkıs: Yunanca asıllı arapçaya geçen tarihi bir ad.

Belma: Yumuşak, sakin.

Benan: Parmakla gösterilecek kadar güzel.

Benay: Ay gibi parlak olan kadın.

Bengi: Sonsuzluk, sonsuz.

Bengisu: İnsana ölmezlik verdiğine inanılan su.

Bengü: Başlangıcı ve sonu olmayan.

Bennur: Işık Saçan.

Bensu: Su gibi aziz benlik.

Beray: Ay’ın en parlak, en ışıltılı hali.

Berçin: Toplayıcı.

Beren: Güçlü ve tanınmış.

Berfin: Kar toplayan.

Bergüzar: Anılmak için verilen şey, andaç.

Beria: Olgunlukta ve güzellik akranlarından üstün olan.

Beril: Mücevher olarak da kullanılan bir tür maden.

Berire: Sadık, ihsan sahibi.

Berna: Genç delikanlı.

Berra: Bereketli olan.

Berrak: Saf, temiz, arınmış.

Berrin: Ulu, manen çok yüksek.

Berşan: Bir peygamberin kitabını ve dini kabul eden.

Besamet: Güler yüzlü.

Beste: Ezgilerin özgün dizimi.

Bestegül: Gül demeti.

Betigül: Gül gibi kokan mektup.

Betül: ffetli, temiz.

Beyhan: Bey soyundan.

Beyhatun: Hakanın hanımı.

Beylem: Buket, çiçek demedi, sunuş.

Beyza: En ak, en beyaz / Günahtan kaçınmış.

Bihter: Çok iyi

Bike: Çocuk doğurmamış, evlenmemiş, erden.

Bilge: Çok bilen ve bildiklerini başkalarının yararına sunan.

Bilgin: Herhangi bir konuda derin ve çok bilgili olan kimse.

Bilgül: Bil ve gül, bilirsen gülersin, mutlu olursun.

Bilgün: Günü bil.

Bilhan: Çok bilgili, bilgin.

Billur: Pürüzsüz, pek duru.

Bilsev: Bilerek sev.

Bilun: Yarım ay.

Bingül: Bin gülün güzelliğinde.

Binnaz: Bin türlü naz eden.

Binnur: Çok nurlu.

Bircan: Eşsiz, tek.

Birce: Biricik, bir tane.

Biricik: Bir tane, tek, emsalsiz.

Birsel: Bir sel gibi olan.

Birsu: Özel bir su, biricik su gibi.

Buğlem: Cenneti müjdeleyen melek

Buket: Çiçek demeti.

Burcu: Itır, güzel koku.

Burçak: Taneleri yemiş olarak kullanılan bir bitki.

Burçe: Küçük takım yıldızı.

Burçin: Dişi geyik.

Buse: Öpücük

Büşra: İyi haber.