B ile başlayan kız isimleri nelerdir? B harfiyle başlayan kadın isimlerinin anlamları
Aileye yeni katılacak minik üyeler için bebek bekleyen adaylar isim arayışına girmektedir. Özellikle de cinsiyeti belli ise kulağa hoş gelen ve anlamlı isimler aramaktadır. B ile başlayan kız isimleri nelerdir? B harfiyle başlayan kadın isimlerinin anlamları nedir tüm detaylarıyla derledik.
Bebeklere verilen isimler ömür boyu önemli olmakla birlikte hem modern hem de anlamlı pek çok kız bebek isimleri bulunmaktadır.
B İle Başlayan Kız İsimleri Nelerdir?
Bade
Bahar
Balca
Balım
Balkız
Banu
Barçın
Bedia
Bedriye
Begim
Begüm
Behice
Behiye
Belemir
Belen
Belgin
Belgün
Belin
Belinay
Beliz
Belkıs
Belma
Benan
Benay
Bengi
Bengisu
Bengü
Bennur
Bensu
Beray
Berçin
Beren
Berfin
Bergüzar
Beria
Beril
Berire
Berna
Berra
Berrak
Berrin
Berşan
Besamet
Beste
Bestegül
Betigül
Betül
Beyhan
Beyhatun
Beylem
Beyza
Bihter
Bike
B İle Başlayan Kız İsimleri Anlamları
Bade: Sevgi, aşk.
Bahar: Kışla yazla arasında olan mevsim.
Balca: Bala benzer, Bal gibi.
Balım: Samimi arkadaş, Benim balım,.
Balkız: Bal kadar tatlı kız.
Banu: Hanımefendi, prenses.
Barçın: Bir cins ipekli kumaş.
Başak: Ekinlerin, taneleri taşıyan kılçıklı başı.
Bedia: Görülmedik ve yeni ve güzel şey
Bedriye: Ayın on dördüncü geceki haliyle ilgili.
Begim: Hanımefendi, kibar.
Begüm: Hanımefendi, saygıdeğer kadın.
Behice: Güler yüzlü, şen.
Behiye: Alımlı, güzelkadın.
Belemir: Peygamber çiçeği.
Belen: İki tepe arasındaki alçak kısım.
Belgin: Alamet.
Belgün: Belirli gün.
Belin: Hayret, şaşkınlık.
Belinay: Cennette peygamber çiçegi.
Beliz: İz, işaret ve nişan.
Belkıs: Yunanca asıllı arapçaya geçen tarihi bir ad.
Belma: Yumuşak, sakin.
Benan: Parmakla gösterilecek kadar güzel.
Benay: Ay gibi parlak olan kadın.
Bengi: Sonsuzluk, sonsuz.
Bengisu: İnsana ölmezlik verdiğine inanılan su.
Bengü: Başlangıcı ve sonu olmayan.
Bennur: Işık Saçan.
Bensu: Su gibi aziz benlik.
Beray: Ay’ın en parlak, en ışıltılı hali.
Berçin: Toplayıcı.
Beren: Güçlü ve tanınmış.
Berfin: Kar toplayan.
Bergüzar: Anılmak için verilen şey, andaç.
Beria: Olgunlukta ve güzellik akranlarından üstün olan.
Beril: Mücevher olarak da kullanılan bir tür maden.
Berire: Sadık, ihsan sahibi.
Berna: Genç delikanlı.
Berra: Bereketli olan.
Berrak: Saf, temiz, arınmış.
Berrin: Ulu, manen çok yüksek.
Berşan: Bir peygamberin kitabını ve dini kabul eden.
Besamet: Güler yüzlü.
Beste: Ezgilerin özgün dizimi.
Bestegül: Gül demeti.
Betigül: Gül gibi kokan mektup.
Betül: ffetli, temiz.
Beyhan: Bey soyundan.
Beyhatun: Hakanın hanımı.
Beylem: Buket, çiçek demedi, sunuş.
Beyza: En ak, en beyaz / Günahtan kaçınmış.
Bihter: Çok iyi
Bike: Çocuk doğurmamış, evlenmemiş, erden.
Bilge: Çok bilen ve bildiklerini başkalarının yararına sunan.
Bilgin: Herhangi bir konuda derin ve çok bilgili olan kimse.
Bilgül: Bil ve gül, bilirsen gülersin, mutlu olursun.
Bilgün: Günü bil.
Bilhan: Çok bilgili, bilgin.
Billur: Pürüzsüz, pek duru.
Bilsev: Bilerek sev.
Bilun: Yarım ay.
Bingül: Bin gülün güzelliğinde.
Binnaz: Bin türlü naz eden.
Binnur: Çok nurlu.
Bircan: Eşsiz, tek.
Birce: Biricik, bir tane.
Biricik: Bir tane, tek, emsalsiz.
Birsel: Bir sel gibi olan.
Birsu: Özel bir su, biricik su gibi.
Buğlem: Cenneti müjdeleyen melek
Buket: Çiçek demeti.
Burcu: Itır, güzel koku.
Burçak: Taneleri yemiş olarak kullanılan bir bitki.
Burçe: Küçük takım yıldızı.
Burçin: Dişi geyik.
Buse: Öpücük
Büşra: İyi haber.