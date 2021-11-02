B ile başlayan erkek isimleri nelerdir? B harfiyle başlayan erkek isimlerinin anlamları

İlk harfi B olan ve diğer ülkelerde yaygın olarak kullanılan isimler şu şekilde sıralanabilir: 1- Benedict 2- Brando 3- Bill 4- Brington 5- Barbara 6- Bella 7- Billy

B İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ NELERDİR?

1- Burak

2- Basri

3- Bilge

4- Başar

5- Bahadır

6- Bilgin

7- Behçet

8- Bahattin

9- Barlas

10- Baha

B HARFİYLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİNİN ANLAMLARI

1- Burak:

Hz. Muhammed'in Miraç gecesinde göğe yükselmek için bindiği kanatlı atın adıdır. Ülkemizde 50 binden fazla kişinin taşıdığı bu ismin sözlük anlamı ise Allah'a yaklaştıran ve ahiret gününü hatırlatandır.

2- Basri

Basri ismi Arapçada görmek manasına gelen ''Basar'' fiilinden türetilmiştir. Bu isim gören, anlayan, idrak eden, feraset sahibi ve kültürlü anlamına gelir.

3- Bilge:

Hem erkek hem de kız çocuklarına verilen isimlerden biri olan Bilge, fikirleriyle etrafındaki insanları etkileyen, alim ve feraset sahibi anlamına gelir.

4- Başar:

Öz Türkçe bir isim olan Başar, Başarı kelimesinin kısaltmasıdır. Bu isim genellikle Yılmaz ismi ile birlikte kullanılır.

5- Bahadır:

Osmanlı Devletinin ilk yıllarından beri kullanılmakta olan Bahadır isminin iki farklı anlamı vardır:

1- Donanmada görev alan asker

2- Kahraman, gözü pek, korkusuz savaşçı

6- Bilgin:

Bilmek fiilinden türetilmiş olan Bilgin, öz Türkçe bir isimdir. Bilgin, belli başlı uzmanlık alanlarında bilgisi olan kişi anlamına gelir.

7- Behçet:

Kuran'ı Kerim'in birçok ayetinde geçen Behçet isminin ilk anlamı mutluluk, neşe ve sevinçtir. Bu isim aynı zamanda hoş sohbet ve güler yüzlü anlamına gelir. Ülkemizde yaklaşık olarak 7 bin kişi bu ismi taşıyor.

8- Bahattin:

Bahattin ismi Hak dininin güzelliği demektir.

9- Barlas:

Barlas, Büyük Timur İmparatorluğuna bağlı boylardan birinin hükümdarıdır. Bunun dışında Barlas ismi cesaretiyle nam salmış olan korkusuz savaşçı anlamına gelir. Bu isim genellikle Ali ve Mehmet isimleri ile birlikte kullanılır.

10- Baha:

Dilimize Farsçadan geçmiş olan Baha ismi, Paha kelimesinden türetilmiştir. Baha, değer, önem ve kıymet manasına gelir. Ülkemizde yaklaşık 3700 kişi bu ismi kullanıyor.