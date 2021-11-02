B ile başlayan erkek isimleri nelerdir? B harfiyle başlayan erkek isimlerinin anlamları
A harfinden sonra, C harfinden önce B, alfabemizin 2.harfidir. Buse, Büşra ve Benay, B harfiyle başlayan en popüler kız isimleri arasında yer alıyor. İlk harfi B olan en popüler erkek isimleri ise Başar ve Burak'tır. B harfiyle ile başlayan erkek isimleri nelerdir tüm detayları ile derledik.
İlk harfi B olan ve diğer ülkelerde yaygın olarak kullanılan isimler şu şekilde sıralanabilir: 1- Benedict 2- Brando 3- Bill 4- Brington 5- Barbara 6- Bella 7- Billy
B İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ NELERDİR?
1- Burak
2- Basri
3- Bilge
4- Başar
5- Bahadır
6- Bilgin
7- Behçet
8- Bahattin
9- Barlas
10- Baha
B HARFİYLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİNİN ANLAMLARI
1- Burak:
Hz. Muhammed'in Miraç gecesinde göğe yükselmek için bindiği kanatlı atın adıdır. Ülkemizde 50 binden fazla kişinin taşıdığı bu ismin sözlük anlamı ise Allah'a yaklaştıran ve ahiret gününü hatırlatandır.
2- Basri
Basri ismi Arapçada görmek manasına gelen ''Basar'' fiilinden türetilmiştir. Bu isim gören, anlayan, idrak eden, feraset sahibi ve kültürlü anlamına gelir.
3- Bilge:
Hem erkek hem de kız çocuklarına verilen isimlerden biri olan Bilge, fikirleriyle etrafındaki insanları etkileyen, alim ve feraset sahibi anlamına gelir.
4- Başar:
Öz Türkçe bir isim olan Başar, Başarı kelimesinin kısaltmasıdır. Bu isim genellikle Yılmaz ismi ile birlikte kullanılır.
5- Bahadır:
Osmanlı Devletinin ilk yıllarından beri kullanılmakta olan Bahadır isminin iki farklı anlamı vardır:
1- Donanmada görev alan asker
2- Kahraman, gözü pek, korkusuz savaşçı
6- Bilgin:
Bilmek fiilinden türetilmiş olan Bilgin, öz Türkçe bir isimdir. Bilgin, belli başlı uzmanlık alanlarında bilgisi olan kişi anlamına gelir.
7- Behçet:
Kuran'ı Kerim'in birçok ayetinde geçen Behçet isminin ilk anlamı mutluluk, neşe ve sevinçtir. Bu isim aynı zamanda hoş sohbet ve güler yüzlü anlamına gelir. Ülkemizde yaklaşık olarak 7 bin kişi bu ismi taşıyor.
8- Bahattin:
Bahattin ismi Hak dininin güzelliği demektir.
9- Barlas:
Barlas, Büyük Timur İmparatorluğuna bağlı boylardan birinin hükümdarıdır. Bunun dışında Barlas ismi cesaretiyle nam salmış olan korkusuz savaşçı anlamına gelir. Bu isim genellikle Ali ve Mehmet isimleri ile birlikte kullanılır.
10- Baha:
Dilimize Farsçadan geçmiş olan Baha ismi, Paha kelimesinden türetilmiştir. Baha, değer, önem ve kıymet manasına gelir. Ülkemizde yaklaşık 3700 kişi bu ismi kullanıyor.