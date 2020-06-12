Azur isminin anlamı nedir? Azur ne demek

İbranice kökenli olan Azur ismi aynı zamanda Türkçede bulunan ve kullanılan erkek isimlerinden biridir. Türkçe karşılık olarak ise, ‘Yardım eden, yardımcı’ biçiminde değerlendirilmektedir. Bu etkileyici anlamı ile beraber erkek çocukları adına kullanılabilecek güzel isimlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Azur İsminin Anlamı

Azur ismi kökeni İbraniceden gelen ve yakın zamanda Türkçede yer almaya başlayan isimler arasında bulunmaktadır. Özellikle ‘yardım eden’ ya da ‘yardımcı’ anlamları üzerinden erkek çocukları için bahşedilebilecek en güzel adlardan biri olarak öne çıkmaktadır. Tek başına kullanılabileceği gibi başka isimlerle de bir araya getirmek mümkün. Ancak İbranice üzerinden geldiği için Türkçede uyumlu çok fazla ismin olmadığını da söylemek gerekir.

Son zamanlarda Azur ismi Türkçede yaygın ilgi gören ve internetten araştırılan isimlerden biri olarak öne çıkmaktadır. Anne ve babaların beğendiği isimler arasında yer alan Azur, erkek çocukları için değerlendirilen bir addır. Yardım eden veya yardımcı gibi güzel anlamları ile beraber minik yavrunuza verebileceğiniz özel isimlerden biridir. Karakteristik özellikleri içerisinde yardımsever olması, lider vasıfların bulunması ve pozitif bir bakış açısının yer aldığını söylemek mümkün.