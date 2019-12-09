Azra isminin anlamı nedir? Azra ne demek

Azra ismi, birçok farklı anlamda kullanılmaktadır. Bunlardan en bilineni çok değerli bir inci türüdür. Söz konusu inci delinmemiş ve herhangi bir işleme maruz bırakılmamış, saf incidir. Bu isim Medine şehrinin diğer adı olarak da kullanılmaktadır. Aynı zamanda ayak basılmamış kum, bakire kız, anlamlarına gelmektedir. Hatta bazı kaynaklar Hazreti Meryem için "Azra" ismini kullanmaktadır.

Azra İsminin Özellikleri

Azra ismi, enerjik, canlı bir kişiliği temsil eder. Bu kişilik atılganlığı sever, Hayatta attığı her adımda başarılıdır. Ayrıca onurlu, gururlu bir yapıya sahiptirler.

Azra İsmi Kur'an'da Geçiyor Mu?

Azra ismi Arapça kökenlidir. Fakat Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir. Ancak bazı kaynaklar Peygamber Efendimizin Medine'den bahsederken Azra ifadesini kullandığını beyan etmektedir. Bu isim, tarihten günümüze birçok yerde kullanılmıştır.