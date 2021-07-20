Aziz isminin anlamı nedir? Aziz ne demek? Aziz adının özellikleri, analizi ve kökeni

Aziz genel olarak erkek çocuklar için kullanılan ve oldukça sevilen isimlerden biridir. Aynı zamanda dini açıdan da anlamı bulunan bir isimdir.

Aziz İsminin Anlamı Nedir? Aziz Ne Demek?

Allah'ın ismini izzetli kıldığı, mümin, ermiş, eren anlamları üzerinden Aziz ismi öne çıkmaktadır. Böylesi değerli anlamları ile erkek çocuklar için yaygın kullanılan güzel isimler içerisinde yer alıyor.

Aziz İsminin Özellikleri

Aziz isminin liderlik vasıfları vardır ve aynı zamanda doğal bir liderdir. Kendine has bir düşünce yapısına sahiptir ve herhangi bir sorumluluktan kaçmaz. Sevecen, sempatik ve zeki insanlardır.

Aziz İsminin Analizi

Numara üzerinden bakıldığı vakit Aziz ismi harf üzerinden 71 sayısına ulaşmaktadır. Bu doğrultuda 7 ila 1 sayısının toplandığında 8 sayısı öne çıkıyor. Böylece 8 sayısı üzerinden yukarıdaki özellikleri taşımaktadır.

Aziz Adının Kökeni

Aziz adı kökeni Arapça olarak öne çıkar ve Türkçede gelecek şekilde değerlendirilir. Özellikle uzun yıllardır bulunan ve çok sevilen isimlerden biridir.

Aziz İsminin Yanına Yakışan İsimler

Aziz ismi ile özellikle Azim adı oldukça hoş bir bütünlük oluşturmaktadır.

Aziz İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?

Aziz ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmez.