Ayvanın faydaları nelerdir? Besin değeri nedir? Ayva nasıl tüketilmelidir?

Hem lezzetli hem de çeşitli vitamin ve mineralleri içeren ayvanın sağlığımıza önemli etkileri var.



Uzun süreli bir tokluk hissi sağlıyor

Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı, sağlığa ve güzelliğe katkıları olan ayvanın, hızlı bir metabolizma için beslenme planında yer alması gerektiğini söyledi ve şunları ekledi: "Kan şekerini hızlı bir şekilde yükseltmeyen ayva, lifli yapısı ile uzun süreli bir tokluk hissi sağlar. Bir adet orta boy bir ayva yaklaşık 110 kaloridir. Oldukça az kalori içeren bir meyvedir. 100 gram ayva yaklaşık olarak 40 kaloridir. İçerdiği vitamin ve mineraller ile vücudun genel dengesini toparlar ve yağ yakımını hızlandırır. Kış mevsiminde günde normal boyuta 5 dilim kadar ayva tüketilebilir; yani bu da orta boy bir ayvaya eşit olur. Bağırsak hareketlerini canlandıran ayva, sindirim sistemini düzene sokar. İçerisinde yer alan bileşenlerle toksinlerin atılmasını sağlar. Sağlıklı ve genç bir cilt için dokulara oksijen gitmesi gerekir. Ayva, kırmızı kan hücrelerinin üretiminde etkili olan demir, bakır ve çinko minerallerini bol miktarda içererek kırmızı kan hücrelerin artmasını destekler. Bu şekilde oksijen miktarını da yükseltir. Sağlıklı saç köklerinin güçlenmesine de yardımcı olur. Ayva potasyum içeriği ile tansiyonun dengelenmesini, pektin içeriği ile kolesterolün düşmesini sağlayarak kalp sağlını korur."

Vitamin ve mineral deposu

Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayça Kaplan ise ayvanın yararlarını şöyle anlattı: “Kış sofralarının vazgeçilmezi olan ayva oldukça lezzetli olmasının yanı sıra vitamin ve mineral deposu olarak sağlığımıza ve güzelliğimize de önemli katkılar sağlıyor. Tokluk süresini uzatmaktan saçları güçlendirmeye, mide ve bağırsak hastalıklarından korumadan cildin genç kalmasına katkı sağlamasına kadar pek çok faydası olan ayvanın kalorisi de bir o kadar düşük. Öyle ki 100 gramı sadece 40 kalori içeriyor. Ayvanın yaprağı meyvenin kendisinden ve kabuğundan çok daha fazla fenolik bileşik içeriyor. Bu nedenle ayva meyvesi için geçerli olan sağlık etkileri ayvanın yaprağı için de geçerli. Dolayısıyla özellikle ayva yapraklarını kurutup kış aylarında çay olarak tüketerek hem tadından faydalanabilir hem sağlığınıza katkı sağlayabilirsiniz.”

Kabuğu ve çekirdekleri de meyvesi kadar faydalı

Sağlığa ve güzelliğe katkıları olan ayvanın yaprağının, kabuğunun, çekirdeğinin de faydalı olduğuna vurgulayan Nilay Keçeci Arpacı, nasıl tüketilebileceğiyle ilgili bilgiler verdi: “Ayvanın yaprağı, kabuğu ve çekirdekleri meyvesi kadar faydalıdır. Ayvanın yaprakları ve kabuğu kurutulup çay olarak tüketilebilir. Çekirdekleri de 10 dakika kadar sıcak suda demlenerek içilebilir. Demleme usulü yapılan ayva çayları metabolizmanın hızlanmasında etkili olur. Şekersiz içilmesi tavsiye edilir; ancak bir çay kaşığı bal ile tatlandırılabilir. Metabolizmayı hızlandırmasının yanı sıra yoğun C vitamini ile kış aylarında soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı bağışıklık sistemini güçlendirir.”