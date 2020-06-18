Ayurveda nedir? Faydaları nelerdir? İşte Ayurveda ile ilgili merak edilenler...

Ayurveda, beden-zihin ve birbiriyle olan ilişkileri arasındaki dengeyi koruma ilkesine dayanır. Hastanın, bedenini ve zihnini bilmesine, yararlarını anlamasına ve doğa ile yakın ilişki içinde yaşamasına yardımcı olur. Ayurveda literatüründe, modern tedavide etkili bir ilacın bulunmadığı, hafıza kaybı, osteoporoz, diyabetik yaralar vb. gibi yaşa bağlı hastalıkların tedavileri yer almaktadır. "Ayu" kelimesi ‘yaşam’, "Veda" kelimesi ‘bilgi’ anlamına gelir ve Ayurveda’nın kelime anlamı bir bütün olarak “yaşam bilgisi” anlamına gelir. Ayurveda, tedavide her türlü yaşam tarzını birleştirir. Böylece yoga, aroma, meditasyon, taşlar, tılsımlar, şifalı otlar, diyet, astroloji, renkler, ameliyat vb. ile hastaların tedavisinde kapsamlı bir şekilde kullanılır. Vücutta “Marmas” adı verilen önemli ve hassas noktaların tedavisi Ayurveda'da anlatılmıştır. Masaj, egzersiz ve yoga önerilir. Ayurveda, hastayı poliherbal formda tedavi etmek için bitki ekstraktı tercih eder.

Ayurveda temel olarak 8 tedavi dalına sahiptir. Peki bunlar nelerdir?



1. Kaya-chikitsa (Dahiliye)

2. Shalakya Tantra (Baş ve boyun cerrahisi ve tedavisi, Oftalmoloji ve kulak, burun, boğaz)

3. Shalya Tantra (Ameliyat)

4. Agada Tantra (Toksikoloji)

5. Bhuta Vidya (Psikiyatri)

6. Kaumara bhritya (Pediatri)

7. Rasayana (Gençleştirme veya yaşlanma karşıtı bilim)

8. Vajikarana (Doğurganlık ve afrodizyak bilimi)

Ayurveda, önleyici tedbirlere büyük önem verir ve kişinin yaşamında, doğru düşünmesinde, diyetinde, yaşam tarzında ve bitkilerin kullanımında dengeye dikkat ederek sağlığın korunmasını teşvik eder. Ayurveda bilgisi, kişinin kendi bünyesine göre beden, zihin ve bilinç dengesini nasıl oluşturacağını ve bu dengeyi sağlamak ve sürdürmek için yaşam tarzı değişikliklerini nasıl yapacağını anlamasını sağlar.

Düzensizliğin doğası anlaşılınca düzen yeniden oluşturabilir

Herkesin kendine özgü bir parmak izi olduğu gibi, her insanın kendi bünyesini içeren fiziksel, zihinsel ve duygusal özelliklerin bireysel bir kombinasyonu olan belirli bir enerji modeli vardır. Bünye, kavram olarak bir dizi faktör tarafından belirlenir ve yaşamı boyunca aynı kalır. Hem dahili hem de harici yönden birçok faktör, bu dengeyi bozmak için üzerimize hareket eder ve bünyemizin dengeli durumdaki değişiklik olarak yansır. Bu duygusal ve fiziksel streslere örnek olarak, kişinin duygusal durumu, diyet ve yiyecek seçenekleri, mevsimler ve hava durumu, fiziksel travma, iş ve aile ilişkileri verilebilir. Bu faktörler anlaşıldıktan sonra, etkilerini geçersiz kılmak veya en aza indirmek veya dengesizliğin nedenlerini ortadan kaldırmak ve kişinin bünyesinin orijinal dengesini yeniden kurmak için uygun önlemler alınabilir. Denge doğal düzendir, dengesizlik düzensizliktir. Sağlık düzendir, hastalık düzensizliktir. Vücut içinde düzen ve düzensizlik arasında sürekli bir etkileşim vardır. Kişi düzensizliğin doğasını ve yapısını anladığında düzeni yeniden oluşturabilir.