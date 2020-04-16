CmÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Fm

ÃœzgÃ¼nÃ¼m acÄ± sÃ¶zlerim iÃ§in

A#Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â D#

ÃœzgÃ¼nÃ¼m seni kÄ±rdÄ±ÄŸÄ±m iÃ§in

G#Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Fm

HaklÄ±sÄ±n bana darÄ±lsan bile

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â G

Beni terketsen bile

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Cm

Ne yapayÄ±m ben bÃ¶yleyim

CmÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Fm

ÃœzgÃ¼nÃ¼m bÃ¼tÃ¼n olanlar iÃ§in

A#Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â D#

ÃœzgÃ¼nÃ¼m mutlu yÄ±llarÄ±m iÃ§in

G#Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Fm

AÅŸkÄ±mÄ±z ÅŸÃ¼phesiz olmalÄ±ydÄ±

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â G

Lekesiz olmalÄ±ydÄ±

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Cm

Affedemem ben bÃ¶yleyim

Â Â Â Â ÂG#Â Â Â Â Â A#Â Â Â Â Â Â Â GmÂ Â Â Â Â Cm

Ä°ster vur ister okÅŸa, ister tut ister yolla

Â Â Â Â Â FmÂ Â Â Â Â A#Â Â Â Â Â Â Â Â D#

Ä°ster sev ister zorla, ben bÃ¶yleyim

Â Â Â Â Â G#Â Â Â Â Â A#Â Â Â Â Â Â Â GmÂ Â Â Â Â Cm

Ä°ster vur ister okÅŸa, ister tut ister yolla

Â Â Â Â Â FmÂ Â Â Â Â D#Â Â Â Â Â Â Â Â Â G

Ä°ster sev ister zorla, ben bÃ¶yleyim

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