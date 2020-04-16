Ayten Alpman - Ben Böyleyim akor ve gitar ritimleri
Gitarda akor en Ã§ok merak edilen konulardan biri ve akorlar da mÃ¼zikseverler tarafÄ±ndan araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor. Siz de beÄŸendiÄŸiniz bir parÃ§anÄ±n akorlarÄ±nÄ± mÄ± arÄ±yorsunuz? Ayten Alpman'Ä±n sevilen ÅŸarkÄ±sÄ± Ben BÃ¶yleyim'in nota, ritim ve akorlarÄ± karÅŸÄ±nÄ±zda.
CmÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Fm
ÃœzgÃ¼nÃ¼m acÄ± sÃ¶zlerim iÃ§in
A#Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â D#
ÃœzgÃ¼nÃ¼m seni kÄ±rdÄ±ÄŸÄ±m iÃ§in
G#Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Fm
HaklÄ±sÄ±n bana darÄ±lsan bile
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â G
Beni terketsen bile
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Cm
Ne yapayÄ±m ben bÃ¶yleyim
CmÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Fm
ÃœzgÃ¼nÃ¼m bÃ¼tÃ¼n olanlar iÃ§in
A#Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â D#
ÃœzgÃ¼nÃ¼m mutlu yÄ±llarÄ±m iÃ§in
G#Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Fm
AÅŸkÄ±mÄ±z ÅŸÃ¼phesiz olmalÄ±ydÄ±
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â G
Lekesiz olmalÄ±ydÄ±
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Cm
Affedemem ben bÃ¶yleyim
Â Â Â Â ÂG#Â Â Â Â Â A#Â Â Â Â Â Â Â GmÂ Â Â Â Â Cm
Ä°ster vur ister okÅŸa, ister tut ister yolla
Â Â Â Â Â FmÂ Â Â Â Â A#Â Â Â Â Â Â Â Â D#
Ä°ster sev ister zorla, ben bÃ¶yleyim
Â Â Â Â Â G#Â Â Â Â Â A#Â Â Â Â Â Â Â GmÂ Â Â Â Â Cm
Ä°ster vur ister okÅŸa, ister tut ister yolla
Â Â Â Â Â FmÂ Â Â Â Â D#Â Â Â Â Â Â Â Â Â G
Ä°ster sev ister zorla, ben bÃ¶yleyim
Â
Haber YorumlarÄ±nÄ± GÃ¶ster
Haber YorumlarÄ±nÄ± Gizle