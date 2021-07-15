Aysun İsminin Anlamı Nedir? Aysun Ne Demek? Aysun Adının Özellikleri, Analizi Ve Kökeni
İlk kez 14. yüzyılda kullanılmaya başlanan Aysun ismi, eski Türkçedir. Ay ve sun kelimelerinin birleşmesiyle oluşan bu ismin sözlük anlamı ay gibi güzel ve parlak olandır. Sun sözcüğü ise suna kelimesinin kısaltılmış halidir. Suna hem güzel hem de alımlı anlamında kullanılır. Aysun isminin anlamı nedir? Bu isim Kur’an'ı Kerim'de geçiyor mu? İşte, merak edilen tüm detaylar.
Aysun ülkemizde kız çocuklarına konan popüler isimler arasında yer alıyor. Türkiye'de 68 binden fazla kişi bu ismi taşımaktadır
Aysun İsminin Anlamı Nedir? Aysun Ne Demek?
Aysun isminin üç farklı anlamı vardır:
1- (Sözlük) anlamı: Ay gibi ışıltılar saçan
2- (Gerçek) anlamı: Uysal, kibar, narin
3- (Yan) Anlamı: Hassas ve nazik
Aysun İsminin Özellikleri
Harf sayısı: 5
Türü: Birleşik isim Ay + Sun
Uğurlu sayısı: 2
Sembol rengi: Beyaz
Aysun İsminin Analizi
Harflerinin analizine göre Aysun isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:
1- İnsanları kırmaktan imtina eder.
2- Her zaman nazik olduğu için çevresi tarafından çok sevilir.
3- Sakin ve uyumludur.
Aysun Adının Kökeni
Yaklaşık 7 asırdır kullanılmakta olan Aysun ismi öz Türkçedir.
Aysun İsminin Yanına Yakışan İsimler
1- Ayça
2- Ayla
3- Aynur
4- Suna
5- Aybüke
6- Aysel
7- Aydan
8- Ayşegül
9- Ayçin
10- Ayfer
Aysun İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?
Aysun ismi Kur’an'ı Kerim'de geçmemektedir.