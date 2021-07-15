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İsimler Sözlüğü
Haber Giriş: 15.07.2021 - 17:18 | Son Güncelleme:

Aysun İsminin Anlamı Nedir? Aysun Ne Demek? Aysun Adının Özellikleri, Analizi Ve Kökeni

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Aysun İsminin Anlamı Nedir? Aysun Ne Demek? Aysun Adının Özellikleri, Analizi Ve Kökeni

İlk kez 14. yüzyılda kullanılmaya başlanan Aysun ismi, eski Türkçedir. Ay ve sun kelimelerinin birleşmesiyle oluşan bu ismin sözlük anlamı ay gibi güzel ve parlak olandır. Sun sözcüğü ise suna kelimesinin kısaltılmış halidir. Suna hem güzel hem de alımlı anlamında kullanılır. Aysun isminin anlamı nedir? Bu isim Kur’an'ı Kerim'de geçiyor mu? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Aysun ülkemizde kız çocuklarına konan popüler isimler arasında yer alıyor. Türkiye'de 68 binden fazla kişi bu ismi taşımaktadır

 Aysun İsminin Anlamı Nedir? Aysun Ne Demek?

 Aysun isminin üç farklı anlamı vardır:

 1- (Sözlük) anlamı: Ay gibi ışıltılar saçan

 2- (Gerçek) anlamı: Uysal, kibar, narin

 3- (Yan) Anlamı: Hassas ve nazik

 Aysun İsminin Özellikleri

 Harf sayısı: 5

 Türü: Birleşik isim Ay + Sun

 Uğurlu sayısı: 2

 Sembol rengi: Beyaz

 Aysun İsminin Analizi

 Harflerinin analizine göre Aysun isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

 1- İnsanları kırmaktan imtina eder.

 2- Her zaman nazik olduğu için çevresi tarafından çok sevilir.

 3- Sakin ve uyumludur.

 Aysun Adının Kökeni

 Yaklaşık 7 asırdır kullanılmakta olan Aysun ismi öz Türkçedir.

 Aysun İsminin Yanına Yakışan İsimler

 1- Ayça

 2- Ayla

 3- Aynur

 4- Suna

 5- Aybüke

 6- Aysel

 7- Aydan

 8- Ayşegül

 9- Ayçin

 10- Ayfer

 Aysun İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

 Aysun ismi Kur’an'ı Kerim'de geçmemektedir.

 

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