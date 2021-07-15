Aysun İsminin Anlamı Nedir? Aysun Ne Demek? Aysun Adının Özellikleri, Analizi Ve Kökeni

Aysun ülkemizde kız çocuklarına konan popüler isimler arasında yer alıyor. Türkiye'de 68 binden fazla kişi bu ismi taşımaktadır

Aysun İsminin Anlamı Nedir? Aysun Ne Demek?

Aysun isminin üç farklı anlamı vardır:

1- (Sözlük) anlamı: Ay gibi ışıltılar saçan

2- (Gerçek) anlamı: Uysal, kibar, narin

3- (Yan) Anlamı: Hassas ve nazik

Aysun İsminin Özellikleri

Harf sayısı: 5

Türü: Birleşik isim Ay + Sun

Uğurlu sayısı: 2

Sembol rengi: Beyaz

Aysun İsminin Analizi

Harflerinin analizine göre Aysun isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

1- İnsanları kırmaktan imtina eder.

2- Her zaman nazik olduğu için çevresi tarafından çok sevilir.

3- Sakin ve uyumludur.

Aysun Adının Kökeni

Yaklaşık 7 asırdır kullanılmakta olan Aysun ismi öz Türkçedir.

Aysun İsminin Yanına Yakışan İsimler

1- Ayça

2- Ayla

3- Aynur

4- Suna

5- Aybüke

6- Aysel

7- Aydan

8- Ayşegül

9- Ayçin

10- Ayfer

Aysun İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

Aysun ismi Kur’an'ı Kerim'de geçmemektedir.