Aysu İsminin Anlamı Nedir? Aysu Ne Demek? Aysu Adının Özellikleri, Analizi Ve Kökeni

Türkçe kökenli bir isim olan Aysu isminin anlamı ay gibi parlak olarak geçmektedir. Kız çocukları için kullanılan ismin rengi de pembedir.

Aysu İsminin Anlamı Nedir? Aysu Ne Demek?

Aysu ismi Türkiye’de ortalama 500 binden fazla kişi tarafından kullanılmaktadır. Aysu ismi ay gibi parlak, su gibi berrak olan demektir.

Aysu İsminin Özellikleri

Özgürlükçü yapıya sahiptirler. Kuralları fazla dikkate almazlar. Liderlik vasıfları bulunmaktadır. Sorumluluk almaktan çekinmezler.

Aysu İsminin Analizi

Aysu ismi toplam 4 harften oluşmakta ve isim analizi şöyledir:

A: Enerjik ve atılgan yapısı vardır. Olayları anlama konusunda uzmandır. Mantığıyla hareket eder ve mantığını sürekli ön planda tutar.

Y: Güçlü bir karaktere sahiptir. Ancak geçmişte yaşadığı tüm sıkıntıları sürekli yaşayabilir. Kinci yapıya sahiptir ve olayları unutmadan hareket eder.

S: Hayal kurmayı çok sever. Hayal kurmaktan öte hayaller içinde yaşam sürer.

U: Sakin ve duru bir yapısı vardır. İş hayatındaki tüm işlerini yavaş ancak en temiz şekilde yapmayı sever.

Aysu Adının Kökeni

Aysu adının kökeni Türkçedir.

Aysu İsminin Yanına Yakışan İsimler

Aysu isminin yanına yakışan kız isimleri; Aysel, Ayselen, Aysen, Ayşen, Ayser, Ayseven, Aysevim, Aysevil.

Aysu isminin yanına yakışan unisex isimler; Aysev, Aysal, Aysan.

Aysu isminin yanına yakışan erkek isimleri; Aysever, Aysevin.

Aysu İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?

Geçmiyor.