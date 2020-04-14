Ayşegül İsminin Anlamı Nedir? Ayşegül Ne Demek?

Ayşegül ismi hem Arapça hem de Farsça kökenli olarak Türkçeye yerleşmiş adlar arasında yer alır. Ayşe ve Gül olarak iki ayrı isim üzerinden bütün haline getirilmiş adlardan biridir. Türk Dil Kurumu açısından ele alındığında bu isim ‘güleç, güler yüzlü’ anlamları üzerinden tabir edilmektedir.

Ayşegül Ne Demek?

Türkçede çok uzun bir dönemdir yer alan ve kız çocuklar için en çok kullanılan isimlerden biri olarak Ayşegül öne çıkıyor. Özellikle okul eğitiminde çok sık kullanılan bir isimdir. Aynı zamanda pek çok ünlünün de bu isme sahip olduğu biliniyor. Farklı anlamları üzerinden Ayşegül ismine ifade etmek mümkündür.

- Rahat ve huzur içinde yaşayan,

- Gül gibi güzel,

- Güleç,

- Güler yüzlü,

Bu etkileyici ve hoş anlamları üzerinden kız çocuğunuz için isim olarak kullanabilirsiniz. Tek başına değerlendirebileceğiniz bu güzel isim aynı zamanda farklı adlar ile de güzel bir uyum sağlamaktadır. Ayşe ve gül isimlerin bir araya getirilmesi ile hazırlanmış bu güzel ad, Türkçede oldukça fazla kullanılmaktadır. Eğer Ayşegül isminin Kur’an-ı Kerim'de geçip geçmediğini merak ediyorsanız, bu isim Kur'an'da yer almaz.