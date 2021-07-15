Aynur İsminin Anlamı Nedir? Aynur Ne Demek? Aynur Adının Özellikleri, Analizi Ve Kökeni
Ay ve nur kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuş olan Aynur ismi 18. yüzyıldan beri kullanılmaktadır. Ay eski Türkçe bir sözcüktür. Dilimize Arapçadan geçmiş olan Nur kelimesi ise ışık demektir. Münir, Şule, Dırahşan, Revnak ve Ziya kelimeleri nur ile eş anlamlıdır. Aynur isminin anlamı nedir? Bu isim Kur’an'ı Kerim'de geçiyor mu? İşte, merak edilen tüm detaylar.
Aynur, ülkemizde kız çocuklarına konan popüler isimler arasında yer alıyor. Türkiye'de 160 binden fazla kişi bu ismi taşımaktadır.
Aynur İsminin Anlamı Nedir? Aynur Ne Demek?
Aynur isminin dört farklı anlamı vardır:
İlk anlamı: Ay ışığı kadar parlak, münevver
İkinci anlamı: Saf, temiz, sözüne güvenilir, içten
Üçüncü anlamı: Yaz ve bahar mevsiminde ince ince yağan yağmur
Dördüncü anlamı: Işığıyla yolu aydınlatan, önder, öncü
Aynur İsminin Özellikleri
Harf sayısı: 5
Uğurlu sayısı: 12
Sembol rengi: Haki
Aynur İsminin Analizi
Harflerinin analizine göre Aynur isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:
1- Sözüne sadık.
2- Erdemli.
3- Tutumlu.
4- Güler yüzlü
Aynur Adının Kökeni
Ay kelimesi öz Türkçedir. Nur kelimesi ise Arapça kökenlidir.
Aynur İsminin Yanına Yakışan İsimler
1- İlknur
2- Semanur
3- Ayşenur
4- Nuray
5- Ayça
6- Aylin
7- Nurdan
8- Aybüke
9- Nurgül
10- Nurdan
Aynur İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?
Aynur ismi Kur’an'ı Kerim'de geçmemektedir. Kuran'ı Kerim'in 24. suresinin adı ise Nur'dur.