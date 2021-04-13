Aynısefa Yağı Nedir, Nasıl Yapılır Ve Neye İyi Gelir? Aynısefa Yağı Faydaları Ve Kullanımı

Aynısefa bitkisi genel olarak turuncu renge sahip olan papatyaya benzeyen bir çiçektir. Birçok bahçede aynısefa bitkisi ile karşılaşılma ihtimali oldukça yüksektir. Büyükçe bir papatya gibi görünen bu bitki özellikle cilt için çok faydası olan bir bitkidir. Türkiye’de bolca üretilen bitkilerden biridir. Özellikle tıbbi ilaç yapımında kullanılmaktadır. Aynısefa bitkisinin yağı kullanılarak birçok sorunun çözülmesi mümkündür.

Aynısefa Yağı Nedir?

Aynısefa yağı kimyasal içerik olarak yüzde yirmi beş oranında Alfa cardinol içermektedir. Geriye kalan kimyasal içeriği ise bitkinin işlevleri arasında yer almakta olan flavonoidler gibi birçok çeşit organik bileşikler içerir. Hoş bir kokusu canlı rengi olan aynısefa çiçeğinden elde edilen yağa aynısefa yağı denilmektedir.

Aynısefa Yağı Nasıl Yapılır ve Elde Edilir?

Evde aynısefa yağı hakiki olan bir zeytinyağı ile kolaylıkla elde edilebilir. Bir litre kadar zeytinyağının içine, 20 ila 25 adet aynısefa çiçeği eklenir. Elde edilen bu karışım doğrudan güneş gören bir yere konulur. Bu aşamadan sonra yaklaşık 3 hafta kadar bir süre beklenir. Bu 3 haftalık bekleme sürecinde günlük olarak bu karışım çalkalanmalıdır. 3 haftanın ardından doğal bir cilt losyonu elde edilecektir.

Aynısefa Yağı Ne İşe Yarar?

Bebeklerin hassas olan ciltlerini nemlendirir ve canlılığını korur.

Yara izlerinde görünür şekilde azalmalar meydana getirir.

Variköz venleri, bacak ülserleri ve vasküler omurgaları azaltır.

İltihaplanma yapan böcek ısırıklarını tedavi eder.

Yanıkları iyileştirir.

Egzamayı tedavi eder.

Morluk görünümünün hafiflemesini sağlar.

Tıraş sonrasında cildi rahatlatır.

Saçlarda kepek oluşumunu azaltır.

Aynısefa Yağı Neye İyi Gelir?

Doğal bir antiseptik özelliğe sahiptir. Vücutta bulunan enfeksiyonların gelişimini engeller. Sindirimin rahatlamasını sağlar. Bağırsaklar için faydalıdır. Bağırsaklarda meydana gelen hastalıkları iyileştirir. İdrar söktürücü özelliği bulunur. Tırnak mantarına çok iyi gelir.

Aynısefa Yağının Faydaları

Variköz venlerin rahatlamasını sağlarken aynı zamanda görünümlerini engeller.

Kan damarlarının iççindeki elsatin ve kollajen üretiminde artış sağlar.

Merkezi sinir sistemi için oldukça faydalıdır. Panik halinde rahatlama, gevşeme sağlar.

İçerdiği aktif kimyasallar ile aynısefa yağı doğal olarak zararlı hücreleri öldürücü ve antienflamatuvar etkisi bulunur.

Cilt enfeksiyonlarına, gastrointestinal sistem enfeksiyonlarına, genital sistem hastalıklarına karşı savunma sağlar.

Göz iltihabını önler ve konjuktiviti azaltır.

Doğal antiseptik olmasıyla birlikte mantar tedavilerinde kullanılabilir.

Vajinal enfeksiyonlar, saçkıran, ayak tırnağı mantarı gibi birçok hastalığın tedavisinde kullanılabilir.

Aynısefa yağı bir yandan antispazmodik etkiye sahiptir. Kaslarda meydana gelen spazmları, adet ağrılarını, mide ağrılarını, tendon kramplarını hafifletir.

Güçlü kokusu zararlı olan böceklerin uzaklaşmasını sağlar.

Atopik ciltler için oldukça faydalıdır. Cildin nemlenmesini sağlar. Deride oluşabilecek olan hastalıklara karşı derinin direncini arttırır.

Kırışıklık görünümünü azaltır.

Cilt döküntüleri, cilt yanıkları ve cilt yaralarını iyileştirir.

Aynısefa Yağı Nasıl Kullanılır? Aynısefa Yağı Kullanımı

Aynısefa yağı cilt üzerine haricen uygulanabilir. Temiz olan cilt üzerine masaj yaparak bir miktar sürülebilir. Aynı zamanda yüz ve göz çevresi için de rahatlıkla kullanılabilir. Saç diplerine ve saç boyuna sürülerek bir süre bekletilir ve saçtan iyice arınması sağlanır. İstenildiği takdirde cilt için kullanılan losyon veya kremlere karıştırılarak da kullanılabilir. Genital bölgelerde meydana gelen mantar iççin genital bölgede haricen kullanılabilir. Aynı zamanda şampuan içine eklenerek de kullanılabilir.