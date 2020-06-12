Ayla isminin anlamı nedir? Ayla ne demek

Son dönemlerde televizyonda da sıkça rastlanılan Ayla ismi, aynı zamanda önemli tarihi kişilerin de ismi olarak bilinmektedir. Bu sebepten dolayı pek çok ebeveyn bu ismi araştırmakta ve anlamını öğrenmeye çalışmaktadır. Türkçe karşılığı olarak ise, ‘Ayın ve güneşin etrafında bazı dönemler görülen halka’ anlamı taşımaktadır.

Ayla İsminin Anlamı

Kökeni Türkçeye dayanan Ayla isminin tarihi oldukça eskiye uzanmaktadır. Günümüzde hala popülerliğini koruyan ve kız çocuklar için kullanılan özel isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Türkçedeki anlamı ise, ‘güneş ile beraber ayın çevresinde bazı zamanlar ortaya çıkan ve görülen halka’ şeklinde ifade edilir. Özellikle bu halka eski zamanlarda inanç şeklinde de insanlar tarafından ele alınmaktaydı.

Ayla ismi sözlük anlamı üzerinden de güzel bir karşılık buluyor. Bazı kutsal kimselerin etrafında gösterilen ışık şeklinde de anlatılmaktadır. Özellikle bu değerli anlamı ile beraber anne ve babaların beğendiği en güzel isimlerden biridir. Bu isim aynı zamanda okunuşu ve telaffuz ile de beğeni toplayan bir ad olarak öne çıkıyor. Tek başına ya da cümle içerisinde Ayla ismini kullanabilir ve minik yavrunuza güzel bir isim verebilirsiniz.