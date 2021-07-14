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İsimler Sözlüğü
Haber Giriş: 14.07.2021 - 17:16 | Son Güncelleme:

Aykut İsminin Anlamı Nedir? Aykut Ne Demek? Aykut Adının Özellikleri, Analizi Ve Kökeni

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Aykut İsminin Anlamı Nedir? Aykut Ne Demek? Aykut Adının Özellikleri, Analizi Ve Kökeni

Birinci yüzyıldan beri kullanılmakta olan Aykut ismi, Ay ve kut kelimelerinden oluşan birleşik bir isimdir. Ay, dünyanın doğal uydusu anlamına gelirken, kut da şans, baht açıklığı ve uğur demektir. Sözlük anlamı kutlu ay olan Aykut, Türkmenistan ve Tacikistan gibi ülkelerde de yaygın olarak kullanılmaktadır. Aykut isminin anlamı nedir? Bu isim Kur’an'ı Kerim'de geçiyor mu? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Türkiye'de yaklaşık 37 bin kişi Aykut ismini taşıyor. Ay ile başlayan ve ülkemizde en çok kullanılan diğer isimler şu şekilde sıralanabilir:

1- Aytaç 2- Aybars 3- Aylin 4- Ayça 5- Aynur 6- Ayşe 7- Ayla 8- Ayten 9- Aybüke 10- Ayşenur

  Aykut İsminin Anlamı Nedir? Aykut Ne Demek?

 Aykut isminin dört farklı anlamı vardır:

 İlk anlamı: Kutlu ay

 İkinci anlamı: İnsana şans getiren, uğurlu, ongun

 Üçüncü anlamı: Ayı çevreleyen parlak hare

 Dördüncü anlamı: Armağan, ikram, ödül

 Aykut İsminin Özellikleri

 Harf sayısı: 5

 Uğurlu sayısı: 11

 Sembol rengi: Turkuaz

 

 Aykut İsminin Analizi

 Harflerinin analizine göre Aykut isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

 1- Azimli

 2- Sabırlı

 3- Sebatkar

 Aykut Adının Kökeni

 Ay ve kut kelimelerinden oluşan Aykut ismi öz Türkçedir.

 Aykut İsminin Yanına Yakışan İsimler

 1- Ali

 2- Burak

 3- Uğur

 4- Arda

 Aykut İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

 Aykut ismi Kur’an'ı Kerimde geçmemektedir.

 

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