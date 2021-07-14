Aykut İsminin Anlamı Nedir? Aykut Ne Demek? Aykut Adının Özellikleri, Analizi Ve Kökeni

Türkiye'de yaklaşık 37 bin kişi Aykut ismini taşıyor. Ay ile başlayan ve ülkemizde en çok kullanılan diğer isimler şu şekilde sıralanabilir:

1- Aytaç 2- Aybars 3- Aylin 4- Ayça 5- Aynur 6- Ayşe 7- Ayla 8- Ayten 9- Aybüke 10- Ayşenur

Aykut İsminin Anlamı Nedir? Aykut Ne Demek?

Aykut isminin dört farklı anlamı vardır:

İlk anlamı: Kutlu ay

İkinci anlamı: İnsana şans getiren, uğurlu, ongun

Üçüncü anlamı: Ayı çevreleyen parlak hare

Dördüncü anlamı: Armağan, ikram, ödül

Aykut İsminin Özellikleri

Harf sayısı: 5

Uğurlu sayısı: 11

Sembol rengi: Turkuaz

Aykut İsminin Analizi

Harflerinin analizine göre Aykut isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

1- Azimli

2- Sabırlı

3- Sebatkar

Aykut Adının Kökeni

Ay ve kut kelimelerinden oluşan Aykut ismi öz Türkçedir.

Aykut İsminin Yanına Yakışan İsimler

1- Ali

2- Burak

3- Uğur

4- Arda

Aykut İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

Aykut ismi Kur’an'ı Kerimde geçmemektedir.