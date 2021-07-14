Aykut İsminin Anlamı Nedir? Aykut Ne Demek? Aykut Adının Özellikleri, Analizi Ve Kökeni
Birinci yüzyıldan beri kullanılmakta olan Aykut ismi, Ay ve kut kelimelerinden oluşan birleşik bir isimdir. Ay, dünyanın doğal uydusu anlamına gelirken, kut da şans, baht açıklığı ve uğur demektir. Sözlük anlamı kutlu ay olan Aykut, Türkmenistan ve Tacikistan gibi ülkelerde de yaygın olarak kullanılmaktadır. Aykut isminin anlamı nedir? Bu isim Kur’an'ı Kerim'de geçiyor mu? İşte, merak edilen tüm detaylar.
Türkiye'de yaklaşık 37 bin kişi Aykut ismini taşıyor. Ay ile başlayan ve ülkemizde en çok kullanılan diğer isimler şu şekilde sıralanabilir:
1- Aytaç 2- Aybars 3- Aylin 4- Ayça 5- Aynur 6- Ayşe 7- Ayla 8- Ayten 9- Aybüke 10- Ayşenur
Aykut İsminin Anlamı Nedir? Aykut Ne Demek?
Aykut isminin dört farklı anlamı vardır:
İlk anlamı: Kutlu ay
İkinci anlamı: İnsana şans getiren, uğurlu, ongun
Üçüncü anlamı: Ayı çevreleyen parlak hare
Dördüncü anlamı: Armağan, ikram, ödül
Aykut İsminin Özellikleri
Harf sayısı: 5
Uğurlu sayısı: 11
Sembol rengi: Turkuaz
Aykut İsminin Analizi
Harflerinin analizine göre Aykut isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:
1- Azimli
2- Sabırlı
3- Sebatkar
Aykut Adının Kökeni
Ay ve kut kelimelerinden oluşan Aykut ismi öz Türkçedir.
Aykut İsminin Yanına Yakışan İsimler
1- Ali
2- Burak
3- Uğur
4- Arda
Aykut İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?
Aykut ismi Kur’an'ı Kerimde geçmemektedir.