Ayfer isminin anlamı nedir? Ayfer ne demek? Ayfer adının özellikleri, analizi ve kökeni

Ülkemizde yaklaşık 80 bin kişi Ayfer ismini kullanıyor. Bu kişilerden 15 bine yakını İstanbul'da ikamet etmektedir.

Ayfer İsminin Anlamı Nedir? Ayfer Ne Demek?

Ayfer isminin üç farklı anlamı vardır.

İlk Anlamı: Ay ışığı

İkinci Anlamı: Ay ışığı kadar parlak, dikkat çekici

Üçüncü Anlamı: Şan, şöhret sahibi, geleceği parlak

Ayfer İsminin Özellikleri

Harf sayısı: 5

Uğurlu sayısı: 8

Renk sembolü: Pembe

Ayfer İsminin Analizi

Harf analizine göre Ayfer isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

1- Cana yakın ve içtendir.

2- Kendi aleyhine bile olsa her zaman doğruyu söylemekten yanadır.

3- Yalanı ve ihaneti asla affetmez.

4- Gezgin ruhlu olduğu için yeni yerler keşfetmeyi sever.

Ayfer Adının Kökeni

Ayfer ismi Türkçe bir sözcük olan Ay ile Farsça kökenli Fer kelimesinin birleşmesiyle oluşmuştur.

Ayfer İsminin Yanına Yakışan İsimler

1- Aysun

2- Ayşenur

3- Aysel

4- Ayla

5- Ferda

6- Funda

7- Aybüke

8- Ayça

9- Aydan

10- Ayşen

Ayfer İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

Ayfer ismi Kur’an'ı Kerim'de geçmemektedir.