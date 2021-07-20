MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAile Haberleri İsimler Sözlüğü HaberleriAyfer isminin anlamı nedir? Ayfer ne demek? Ayfer adının özellikleri, analizi ve kökeni
Geriİsimler Sözlüğü Ayfer isminin anlamı nedir? Ayfer ne demek? Ayfer adının özellikleri, analizi ve kökeni
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İsimler Sözlüğü
Haber Giriş: 20.07.2021 - 04:36 | Son Güncelleme:

Ayfer isminin anlamı nedir? Ayfer ne demek? Ayfer adının özellikleri, analizi ve kökeni

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ayfer isminin anlamı nedir? Ayfer ne demek? Ayfer adının özellikleri, analizi ve kökeni

18. yüzyıldan bu yana kullanılmakta olan Ayfer kelimesi, Ay ve fer kelimelerinin birleşmesiyle oluşturulmuştur. Türkçe bir sözcük olan Ay, dünyanın tek doğal uydusu anlamına gelirken, dilimize Farsçadan geçen fer sözcüğü ışık ve parlaklık demektir. Ayfer isminin anlamı ve kökeni nedir? Bu isim Kur’an'da geçiyor mu? İşte, merak edilen tüm detaylar.

 

Ülkemizde yaklaşık 80 bin kişi Ayfer ismini kullanıyor. Bu kişilerden 15 bine yakını İstanbul'da ikamet etmektedir.

 Ayfer İsminin Anlamı Nedir? Ayfer Ne Demek?

 Ayfer isminin üç farklı anlamı vardır.

 İlk Anlamı: Ay ışığı

 İkinci Anlamı: Ay ışığı kadar parlak, dikkat çekici

 Üçüncü Anlamı: Şan, şöhret sahibi, geleceği parlak

 Ayfer İsminin Özellikleri

 Harf sayısı: 5

 Uğurlu sayısı: 8

 Renk sembolü: Pembe

 Ayfer İsminin Analizi

 Harf analizine göre Ayfer isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

 1- Cana yakın ve içtendir.

 2- Kendi aleyhine bile olsa her zaman doğruyu söylemekten yanadır.

 3- Yalanı ve ihaneti asla affetmez.

 4- Gezgin ruhlu olduğu için yeni yerler keşfetmeyi sever.

 Ayfer Adının Kökeni

 Ayfer ismi Türkçe bir sözcük olan Ay ile Farsça kökenli Fer kelimesinin birleşmesiyle oluşmuştur.

 Ayfer İsminin Yanına Yakışan İsimler

 1- Aysun

 2- Ayşenur

 3- Aysel

 4- Ayla

 5- Ferda

 6- Funda

 7- Aybüke

 8- Ayça

 9- Aydan

 10- Ayşen

 Ayfer İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

 Ayfer ismi Kur’an'ı Kerim'de geçmemektedir.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi