Ayfer isminin anlamı nedir? Ayfer ne demek? Ayfer adının özellikleri, analizi ve kökeni
18. yüzyıldan bu yana kullanılmakta olan Ayfer kelimesi, Ay ve fer kelimelerinin birleşmesiyle oluşturulmuştur. Türkçe bir sözcük olan Ay, dünyanın tek doğal uydusu anlamına gelirken, dilimize Farsçadan geçen fer sözcüğü ışık ve parlaklık demektir. Ayfer isminin anlamı ve kökeni nedir? Bu isim Kur’an'da geçiyor mu? İşte, merak edilen tüm detaylar.
Ülkemizde yaklaşık 80 bin kişi Ayfer ismini kullanıyor. Bu kişilerden 15 bine yakını İstanbul'da ikamet etmektedir.
Ayfer İsminin Anlamı Nedir? Ayfer Ne Demek?
Ayfer isminin üç farklı anlamı vardır.
İlk Anlamı: Ay ışığı
İkinci Anlamı: Ay ışığı kadar parlak, dikkat çekici
Üçüncü Anlamı: Şan, şöhret sahibi, geleceği parlak
Ayfer İsminin Özellikleri
Harf sayısı: 5
Uğurlu sayısı: 8
Renk sembolü: Pembe
Ayfer İsminin Analizi
Harf analizine göre Ayfer isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:
1- Cana yakın ve içtendir.
2- Kendi aleyhine bile olsa her zaman doğruyu söylemekten yanadır.
3- Yalanı ve ihaneti asla affetmez.
4- Gezgin ruhlu olduğu için yeni yerler keşfetmeyi sever.
Ayfer Adının Kökeni
Ayfer ismi Türkçe bir sözcük olan Ay ile Farsça kökenli Fer kelimesinin birleşmesiyle oluşmuştur.
Ayfer İsminin Yanına Yakışan İsimler
1- Aysun
2- Ayşenur
3- Aysel
4- Ayla
5- Ferda
6- Funda
7- Aybüke
8- Ayça
9- Aydan
10- Ayşen
Ayfer İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?
Ayfer ismi Kur’an'ı Kerim'de geçmemektedir.