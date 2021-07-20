Ayda isminin anlamı nedir? Ayda ne demek? Ayda adının özellikleri, analizi ve kökeni

Ayda ismi Türkçe kökenli bir isim olmakla birlikte sadece kız çocukları için kullanılır. Ayda ismi çayır ve dere kenarlarında yetişen bir bitki anlamına gelmektedir.

Ayda İsminin Anlamı Nedir? Ayda Ne Demek?

Türkiye’de Ayda ismine sahip kişi sayısı ortalama 100 bin civarındadır. Ayda isminin rengi pembedir. Ayda çayır veya dere kıyılarında yetişen özel bitki demektir.

Ayda İsminin Özellikleri

Eğlenmeyi ve şarkı söylemeyi çok sever. Enerjik bir yapısı vardır. Dans etmek ve spor yapmak en büyük hobileri arasında yer alır. İnsanlar ile birlikte sohbet etmek ve kitap okumayı da ihmal etmez. İş ve aşk hayatında oldukça şanslı ve güler yüzlü bireyler arasında yer alır.

Ayda İsminin Analizi

Ayda ismi 4 harften oluşur ve ismin analizi şöyledir;

A: Atılgan ve enerjik bir yapıya sahiptir.

Y: Geçmişteki üzüntüleri sürekli yaşar. Ansızın ağlamaya başlayabilir.

D: Güçleri diğerlerine göre daha yüksektir. Gücünü herkese göstermek ister.

A: Atılgan ve enerjik bir yapıya sahiptir.

Ayda Adının Kökeni

Ayda adının kökeni Türkçedir.

Ayda İsminin Yanına Yakışan İsimler

Ayda isminin yanına yakışan kız isimleri; Aydagül, Aydan, Aydanur, Aydenk, Ayben, Aydeniz, Aynur.

Ayda isminin yanına yakışan erkek isimleri; Aydın, Aydemir, Ayhan, Aydınbay, Aydınbey, Aydınel.

Ayda İsmi Kur’an’da Geçiyor Mu?

Geçmiyor.