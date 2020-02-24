Aybüke İsminin Anlamı Nedir? Aybüke Ne Demek

Aybüke ismi, kusursuz bir güzelliği anlatmaktadır. Çoğu yerde ay yüzlü anlamına gelmektedir. Ay ışığı kadar duru ve saf bir güzellik, bu isimle ifade edilmektedir.

Aybüke İsminin Anlamı

Aybüke ismi, zeki ve anlayışı yüksek olan kimse anlamında kullanılır. Aybüke ismiyle kastedilen ay ışığı, kutsal bir ışığa işaret etmektedir. Eski Türk toplumlarında ay, kutsal kabul edilir. Ay ışığı, geceleri insanların yolunu aydınlatan bir rahmet olarak düşünülür. Bu nedenle Aybüke, kutsal ay ışığı anlamına da gelmektedir.

Aybüke Ne Demek?

Aybüke, tarihte bazı ünlü kimselere isim olarak verilmiştir. Kırım Hanı Sahip Giray'ın kızının ismi Aybüke'dir. Bu isim İslamiyet öncesi Türk devletlerinde Hakanların eşleri için de kullanılmıştır. İsmin bu özelliğinden hareketle, güçlü duruşa sahip olan kadın anlamı ortaya çıkmaktadır. Devlet yönetme gücüne sahip olmak, akıl ve zeka bu ismin temsil ettiği kavramlardır.

Aybüke isminin analizinde düzen, titizlik öne çıkar. Bu ismi taşıyan kimseler planlı yaşamayı sever. Kendilerinin ve çevrelerindeki insanların yaşamlarını düzenlemekte başarılı olurlar. Aybüke ismi, istikrarlı olmayı, azmi ve iradeyi temsil eder. İlerici bakış açısı, bu ismin en önemli değeridir.