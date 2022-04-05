Ayakkabı çamaşır makinesinde nasıl yıkanır? Beyaz, siyah veya spor ayakkabılar hangi programda yıkanır?

Son derece yaygın olan ve her yaş grubundan insanın kullandığı spor ayakkabılarının temizliğine ve bakımına özen gösterilmesi gerekmektedir.

Ayakkabı Çamaşır Makinesinde Nasıl Yıkanır?

Günümüzde çok yoğun bir iş yaşamı, insanların zamanı planlı kullanmasını zorunlu kılmaktadır. Gerçekten de eskisi gibi saatlerce mutfakta vakit geçirmek nerede ise olanaksız bir hale gelmiştir. Temizlik, çamaşır gibi rutin işleri yardımcı alet ve gereçlerle yapmak hem zamandan kazandırıyor hem de bu ağır işleri kolaylaştırıyor. Bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, elektrikli süpürge gibi ev aletleri artık her evin vazgeçilmezi durumdadır.

Fakat kullanılan giysi ve ayakkabıların yapıldığı malzemelerin özellikleri onların daha farklı yöntemlerle temizlenmesini ve yıkanmasını gerekli kılar. Örneğin; bazı kumaşların yıkanması mümkün değildir ve ancak kuru temizleme yapılabilir. Süet giysiler buna bir örnektir.

Deforme olmaması, renginin solmaması için bu tip giysiler kuru temizleme yapılır. Aynı şekilde mefruşat ürünlerinin büyük bölümü de çamaşır makinesinde yıkanmaz ve kuru temizleme yapılır. Bu sebeple bilinçli tüketicinin bir ürünü satın alırken bakım ve temizliğinin ne şekilde yapılacağını da sorup öğrenmesi gerekmektedir.

Ayakkabıların temizliği ayrı bir başlık altında incelenmelidir. Çünkü ayakkabıların yapıldığı malzeme ve kullanılan aksesuarlar onun nasıl temizleneceğini belirleyen en önemli etkenlerdir. Abiye, üzerinde boncuk ya da taş bulunan bir ayakkabının bakımı ayrı bir özen ve dikkat ister. Nubuk malzemeden yapılmış ayakkabıların temizlik malzemesi ve boya malzemesi de farklıdır.

Ayakkabıların birçoğu suni deriden imal edilmektedir. Bu malzemenin bakımı için gerekli boya ve cilanın kullanılması önerilir. Bazı kişiler ayakkabının çamaşır makinesinde yıkanabileceğini söylemektedirler.

Makinada yıkanabilecek ayakkabılar daha çok pvc malzemeden yapılmış, yazlıkta giyilen plaj terliği, ev terliği, ya da tamamen kumaştan yapılmış yazlık sandaletler olarak düşünülmelidir. Aksi takdirde her ayakkabının çamaşır makinesinde yıkanabileceğini düşünmek hiç de istenmeyen sonuçlarla karşılaşılmasına sebep olabilir. Ayakkabının bir daha kullanılamaz hale gelmesine yol açabilir.

Ayakkabının etiketinde ya da satın alırken uyarılar bu yönde değilse ve makinede yıkanabilir bir ayakkabı yıkanmak istenirse dikkat edilecek püf noktaları şunlardır:

Ayakkabının makinede yıkanabilir olduğundan emin olun.

Ayakkabıyı farklı renkteki ürünlerle birlikte asla yıkamayın.

Ayakkabı yıkanırken beyazlatıcı madde kullanmayın.

Likit olan temizlik malzemesini tercih edin, toz kullanmamaya özen gösterin.

Makinenin hassas programında düşük ısıda ve hatta soğuk ayarda yıkayın.

Ayakkabıyı açık havada ve doğrudan güneş ışığı almayacak biçimde kurutun.

Beyaz, Siyah veya Spor Ayakkabı Çamaşır Makinesinde Nasıl Yıkanır?

Çok çabuk kirlenen ve temizliği zor olan ayakkabılar spor ayakkabılarıdır. Spor ayakkabılarının makinede yıkanmasında dikkat edilecek püf noktalar şunlardır:

Sadece aynı renkte spor ayakkabılarını bir defada makineye atıp yıkayın.

Asla beyazlatıcı kullanmayın.

Makinenin hassas programında yıkayın.

Yumuşatıcı az miktarda kullanıldığında spor ayakkabısının kötü kokusu da giderilmiş olacaktır.

Spor ayakkabılarını asla doğrudan güneşe maruz bırakmadan kurutun.