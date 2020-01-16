Ayak mantarı nasıl geçer? Ayak mantarı belirtileri ve tedavisi

Ayak mantarı, ayak tabanı ve parmak aralarının ‘dermatofit’ denilen mantar tipi ile hastalanmasıdır. Mantar hastalığının en sık görüldüğü vücut bölgesi ayaktır. Mantar yetişkinlerde daha sık olur.

Ayak mantarı neden olur?

Ayak mantarı; şiddetli kaşıntı, döküntü, kızarıklık, pullanma ve yara ile kendini belli eder. En önemli sonuçları arasında derinin koruyuculuğunu azalttığı için bacağa uzanan iltihaplanma ve selülit; diyabet ya da damar hastalığı olanlarda kemik iltihabına yol açabilmesi vardır.

Bulaşıcı bir hastalık olan ayak mantarı, parmak aralarının kepeklenmesi ve kaşınmasıyla ortaya çıkar. Nemi ve sıcağı seven, nemli ve sıcak yerlerde hızla üreyen mantar, ayak mantarı sorunu bulunan başka kişilerin eşyalarının kullanılmasıyla da bulaşır. Sıcak ve nemin yol açtığı terleme, ortak kullanılan açık havuzlar, duşlar, soyunma odaları mantarlara davetiye çıkarır.

Vücudun çeşitli bölgelerindeki deri dokusunda görülen mantar hastalıkları, özellikle vücut direncinin zayıf olduğu anlarda ortaya çıkar. Mantar bulaştıktan sonra vücudun bağışıklığının düşmesini bekler ve hastalığa sebep olur. Dar ve sıkı ayakkabı giymek ve teri hapseden çoraplar, yaz aylarında ayak mantarı artışında rol oynar.

Ayak mantarı tedavisi nasıl yapılır?

Ayak mantarı tedavisinde ayakların özellikle parmak aralarının temizliği ve kuru tutulması önemlidir. Bölgesel mantar ilaçlarının belli süre kullanılması yeterli olabilir ancak bazen ağızdan ilaç almak da gerekebilir.

Ayak mantarı olan kişilerin, enfeksiyondan mümkün olduğunca çabuk kurtulmaları için şu adımları izlemesinde fayda vardır:

Ayak mantarının geçmesi için mantarın bulaştığı bölgeleri kurutmak için ayrı bir havlu kullanılması gerekir.

Bu süre içerisinde ayakların kuru tutulmasına özen gösterilmelidir.

Ayak hijyenine her zamankinden daha fazla zaman ayrılması gerekir.

Ayak mantarından korunmak için bu önlemler alınmalı