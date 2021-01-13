Avokadonun faydaları nelerdir, nelere iyi gelir?

Avokado, tok tutucu ve sindirimi düzenleyici özelliği ile uzmanlar tarafından öneriliyor. Beslenme Danışmanı Uz. Dyt. Yeşim Temel Özcan, avokadonun faydalarını şöyle anlattı:

- Kansere karşı koruyor: Yapılan birçok araştırma, avokadonun kansere engel olduğunu göstermektedir Ayrıca kemoterapinin etkilerini azalttığını gösteren çalışmalar da bulunmaktadır. Prostat kanserinin büyümesini engelleyen avokadoda bulunan oleik asit meme kanserinin önlenmesinde etkili olmaktadır.

- Kilo kontrolünü sağlar: Avokado içeriğindeki besin değerleri ve lif bakımından çok iyi bir besin kaynağıdır. Avokado, tok ve sağlam tutan tamamen sağlıklı ve faydalı yağlarla doludur. Yemeklerde, salatalarda, ya da kendi başına bir çok şekilde tüketime müsaittir.

- Depresyon riskini azaltır: Aşırı homosistein üretimi, serotonin, dopamin, norepinefrin hormonlarının üretimini engelleyebilir, bu durum uyku düzenini ve iştahı olumsuz etkiler böylece kişi kendini iyi hissetmez. Avokado yüksek miktarda folik asit içerdiği için homosistein oluşumunu engelleyerek, depresyon riskini azaltmaya yardımcı olabilmektedir

- Sindirimi düzenler: Doğal lif içeren bir besin olmasından dolayı kabızlığı önlemekte, sindirim sistemini düzenleyerek, kolon kanseri riskini de azaltmaktadır.

- Kalp için faydalıdır: Avokadonun içeriğinde bulunan bir çok mineral kalbi canlı ve dinç tutmayı sağlamaktadır. İçeriğinde bulunan folat(folik asit), kalp sağlığı bakımından önemlidir. Günlük bir fincan avokado, folat ihtiyacını karşılamaktadır.

- Cilt ve saç sağlığına direkt etkide bulunur: Avokadonun içinde bulunan A, C ve E vitaminleri sayesinde deri sağlığını korumaktadır. Cilde uygulandığında cildinize yumuşaklık ve esneklik kazandırmaktadır. Etkin bir cilt rahatlatıcı olan avokado aynı zamanda cildi zararlı güneş ışınlarından korumakta ve oluşan güneş yanığı tedavisinde de kullanılmaktadır. Cilde bir diğer faydası da ciltte meydana gelen kırışıklıkların giderilmesini sağlamasıdır. Saçlara bakım yaparak canlılık kazandıran avokado saç diplerini besleyerek dökülmelere ve deri sorunlarına engel olmaktadır.

- Bebeklerin sağlığını destekler: Özellikle bol miktarda protein içerdiği için bebek sağlığında oldukça büyük bir öneme sahiptir. Bunun yanında magnezyum, B1 ve B2 vitaminleri bakımından da zengin olması bebeğin fiziksel ve zihinsel sağlığına oldukça yararlıdır. Avokadonun içinde bulunan folat bebekler içinde gereklidir.

Nasıl tüketilmeli?

Bu besleyici meyvenin değişik tariflerle denenebileceğini ifade eden Diyetisyen Şeyma Yılmaz, avokadonun tüketimiyle ilgili şu bilgileri verdi: "Avokadoyu salatalarınıza katabilir, sandviçlerinize ekleyebilir, ezmesini ekmeğinize sürüp kahvaltılarınızda tüketebilirsiniz. Avokadoyu taze olarak yemelisiniz. Soyduktan sonra kararmasını önlemek için limon ya da sirke ekleyebilirsiniz. Olgunlaşmış olanları kolayca ezilebilir. Ham ve sert olanlarından aldıysanız gazete ya da kese kağıdına sarıp oda sıcaklığında birkaç gün bekleterek olgunlaşmasını sağlayabilirsiniz."