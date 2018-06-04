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Avokado yatağında yumurta | Mucize Lezzetler

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Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde avokado yatağında yumurta var!

Malzemeler:

Yapılışı:

  •  Avokadoları ortadan ikiye keserek çekirdek ve iç kısmını çıkartarak fırın tepsisine yerleştirin.
  •  Yumurtalarınızı teker teker avokadolarınızın içerisine kırın.
  •  180 dereceye ayarladığınız Arçelik Ankastre Fırın'da 10 dakika kadar pişirin.
  •  Pişen yumurtalarınızı bir servis tabağına alarak üzerini karabiber ve dereotuyla süsleyin.
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