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Avokado yatağında yumurta | Mucize Lezzetler
Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde avokado yatağında yumurta var!
Malzemeler:
Yapılışı:
- Avokadoları ortadan ikiye keserek çekirdek ve iç kısmını çıkartarak fırın tepsisine yerleştirin.
- Yumurtalarınızı teker teker avokadolarınızın içerisine kırın.
- 180 dereceye ayarladığınız Arçelik Ankastre Fırın'da 10 dakika kadar pişirin.
- Pişen yumurtalarınızı bir servis tabağına alarak üzerini karabiber ve dereotuyla süsleyin.
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