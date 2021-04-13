Avokado Yağı Nedir, Nasıl Yapılır Ve Neye İyi Gelir? Avokado Yağı Faydaları Ve Kullanımı

Avokado yağının sağlık açısından birçok faydası bulunmaktadır. Yenilebilir bir yağ olma özelliği ile bilinmekte olan avokado yağı hem çiğ olarak hem de pişirilerek kullanılabilir. Tropikal bir meyve olan avokadonun aynı zamanda kozmetikte de kullanıldığı bilinmektedir. Avokado yağının hem cilt için hem de sağlık için birçok faydası bulunmaktadır.

Avokado Yağı Nedir?

Avokado yağı, tropikal bir meyve olan avokado kullanılarak üretilmektedir. Sağlık açısından birçok faydası bulunmakta olan avokadonun hem kendisinin hem de yağının tüketilmesi oldukça büyük bir fayda sağlar. Eskiden çok yaygın olarak kullanılmamakta olan avokado yağının son zamanlarda oldukça fazla popülerlik kazandığı söylenebilir. Hem sağlıklı beslenmeyi tercih eden kişilerin hem de diyet yapan kişilerin oldukça fazla tercih ettiği bir yağdır.

Avokado Yağı Nasıl Yapılır ve Elde Edilir?

Avokado yağının elde edilmesi için öncelikli olarak avokadonun kabuklarının soyulması gerekir.

Sonrasında ise avokadonun çekirdeğinin çıkarılması gerekmektedir.

Geriye kalan kısımların ise püre haline getirilmesi gerekir.

Sonrasında ise belirli bir sıcaklıkta bir süre yoğurulmaya bırakılır.

Son olarak ise yoğurulma işlemi tamamlandıktan sonra yağı süzülür ve cam bir kavanoza aktarılır. Sonrasında ise avokado yağı kullanıma hazır hale gelmektedir.

Avokado Yağı Ne İşe Yarar?

Avokado yağı içerisinde birçok faydalı yağ asidi bulunmaktadır.

Besinlerin emilimini arttırıcı bir etkisi bulunmaktadır. Üstelik salatalarınıza ekleyerek rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Avokado yağı ciltte bulunan yaraların daha hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlamaktadır.

Cilde oldukça iyi gelmekte olan avokado yağını sürerek de uygulayabilirsiniz.

Cildi nemlendirici özelliği bulunmaktadır.

Kalp hastalığı riskine karşı oldukça koruyucudur.

Bağışıklık sistemini güçlendirici bir etkiye sahiptir.

İleri yaşlarda gözlerde oluşan katarakt riskine karşı koruyucu bir etkisi bulunmaktadır.

Kilo verme konusunda da oldukça etkili bir yağdır.

Avokado Yağı Neye İyi Gelir?

Ciltte bulunan lekelere karşı iyileştirici bir etkiye sahiptir.

İçerisinde bulunan D ve A vitaminleri sayesinde kemikleri güçlendirici bir etkisi bulunur.

Sindirim sistemini düzenler ve aynı zamanda da arındırıcı bir etki meydana getirir.

Böbrek taşını söktürücü bir etkiye sahiptir.

Saç derisinde bulunan sorunları iyileştirici bir etkiye sahiptir.

Ciltte bulunan ölü derileri temizleme özelliği bulunmaktadır.

Çeşitli kanser türlerine karşı koruyucu bir etkiye sahiptir.

Sağlıklı beslenmeyi tercih eden kişilerin tercih ettiği bir yağdır.

Avokado Yağı Faydaları

Hafızayı güçlendirici bir etkiye sahiptir.

Yüksek tansiyonu düşürerek dengeleyici bir özelliği bulunur.

Ciltte meydana gelen yaşlanma belirtilerini azaltıcı etkisi vardır.

Diş eti hastalıklarını önlemek amacı ile avokado yağı kullanılmaktadır.

Güneş yanıklarına karşı iyi gelmektedir.

Vücutta bulunan toksinlerin atılması için de kullanılmaktadır.

Kötü kolesterolü düşürücü bir etkisi bulunmaktadır.

Tırnakları besler ve güçlendirir.

Diş etlerine de iyi gelmektedir.

Avokado Yağı Nasıl Kullanılır? Avokado Yağı Kullanımı