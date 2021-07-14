MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAile Haberleri İsimler Sözlüğü HaberleriAtilla İsminin Anlamı Nedir? Atilla Ne Demek? Atilla Adının Özellikleri, Analizi Ve Kökeni
Geriİsimler Sözlüğü Atilla İsminin Anlamı Nedir? Atilla Ne Demek? Atilla Adının Özellikleri, Analizi Ve Kökeni
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İsimler Sözlüğü
Haber Giriş: 14.07.2021 - 17:07 | Son Güncelleme:

Atilla İsminin Anlamı Nedir? Atilla Ne Demek? Atilla Adının Özellikleri, Analizi Ve Kökeni

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Atilla İsminin Anlamı Nedir? Atilla Ne Demek? Atilla Adının Özellikleri, Analizi Ve Kökeni

Eski Hun topluluklarından bu yana kullanılan Atilla isminin kökeni 5. yüzyıla dayanmaktadır. Bu isim farklı coğrafyalarda ''Attila'' ve ''Atila'' şeklinde de kullanılır. Kelimenin sözlük anlamı atalarının izinden gidendir. Atilla isminin anlamı nedir? Bu isim Kuran'ı Kerim'de geçiyor mu? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Türkiye'de yaklaşık 30 bin kişi Atilla ismini taşıyor. Bunun dışında Atilla, bir Avrupa ülkesi olan Macaristan'da da en popüler isimlerden biridir.

  Atilla İsminin Anlamı Nedir? Atilla Ne Demek?

 Atilla adının 4 farklı anlamı vardır:

 İlk Anlamı: Korkusuz, gözü pek savaşçı

 İkinci Anlamı: Kendisine saygı duyulan, hürmet edilen kişi

 Üçüncü Anlamı: Bir topluluğun ileri gelenleri arasında yer alan, öncü

 Dördüncü Anlamı: Hediye, ödül, lütuf

 Atilla İsminin Özellikleri

 Harf sayısı: 6

 Uğurlu sayısı: 1

 Sembol rengi: Gri

 Atilla İsminin Analizi

 Harflerinin analizine göre Atilla isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

 1- Güçlü

 2- Saygın

 3- Korkusuz

 4- Adil

 Atilla Adının Kökeni

 Atilla ismi 400 - 453 yılları arasında yaşamış olan Hun Türklerinin kralından gelmektedir. 1600 yıllık bir tarihe sahip olan bu isim, günümüzde kullanılan en köklü isimlerin başında geliyor.

 Atilla kelimesi baba ve soy anlamına gelen ''ata sözcüğünden'' türetilmiştir.

 Atilla İsminin Yanına Yakışan İsimler

 1- Ataberk

 2- Kaya

 3- Atakan

 Atilla İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

 Atilla ismi Kuran'ı Kerim'de geçmemektedir.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi