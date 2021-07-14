Atilla İsminin Anlamı Nedir? Atilla Ne Demek? Atilla Adının Özellikleri, Analizi Ve Kökeni

Türkiye'de yaklaşık 30 bin kişi Atilla ismini taşıyor. Bunun dışında Atilla, bir Avrupa ülkesi olan Macaristan'da da en popüler isimlerden biridir.

Atilla İsminin Anlamı Nedir? Atilla Ne Demek?

Atilla adının 4 farklı anlamı vardır:

İlk Anlamı: Korkusuz, gözü pek savaşçı

İkinci Anlamı: Kendisine saygı duyulan, hürmet edilen kişi

Üçüncü Anlamı: Bir topluluğun ileri gelenleri arasında yer alan, öncü

Dördüncü Anlamı: Hediye, ödül, lütuf

Atilla İsminin Özellikleri

Harf sayısı: 6

Uğurlu sayısı: 1

Sembol rengi: Gri

Atilla İsminin Analizi

Harflerinin analizine göre Atilla isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

1- Güçlü

2- Saygın

3- Korkusuz

4- Adil

Atilla Adının Kökeni

Atilla ismi 400 - 453 yılları arasında yaşamış olan Hun Türklerinin kralından gelmektedir. 1600 yıllık bir tarihe sahip olan bu isim, günümüzde kullanılan en köklü isimlerin başında geliyor.

Atilla kelimesi baba ve soy anlamına gelen ''ata sözcüğünden'' türetilmiştir.

Atilla İsminin Yanına Yakışan İsimler

1- Ataberk

2- Kaya

3- Atakan

Atilla İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

Atilla ismi Kuran'ı Kerim'de geçmemektedir.