Atilla İsminin Anlamı Nedir? Atilla Ne Demek? Atilla Adının Özellikleri, Analizi Ve Kökeni
Eski Hun topluluklarından bu yana kullanılan Atilla isminin kökeni 5. yüzyıla dayanmaktadır. Bu isim farklı coğrafyalarda ''Attila'' ve ''Atila'' şeklinde de kullanılır. Kelimenin sözlük anlamı atalarının izinden gidendir. Atilla isminin anlamı nedir? Bu isim Kuran'ı Kerim'de geçiyor mu? İşte, merak edilen tüm detaylar.
Türkiye'de yaklaşık 30 bin kişi Atilla ismini taşıyor. Bunun dışında Atilla, bir Avrupa ülkesi olan Macaristan'da da en popüler isimlerden biridir.
Atilla İsminin Anlamı Nedir? Atilla Ne Demek?
Atilla adının 4 farklı anlamı vardır:
İlk Anlamı: Korkusuz, gözü pek savaşçı
İkinci Anlamı: Kendisine saygı duyulan, hürmet edilen kişi
Üçüncü Anlamı: Bir topluluğun ileri gelenleri arasında yer alan, öncü
Dördüncü Anlamı: Hediye, ödül, lütuf
Atilla İsminin Özellikleri
Harf sayısı: 6
Uğurlu sayısı: 1
Sembol rengi: Gri
Atilla İsminin Analizi
Harflerinin analizine göre Atilla isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:
1- Güçlü
2- Saygın
3- Korkusuz
4- Adil
Atilla Adının Kökeni
Atilla ismi 400 - 453 yılları arasında yaşamış olan Hun Türklerinin kralından gelmektedir. 1600 yıllık bir tarihe sahip olan bu isim, günümüzde kullanılan en köklü isimlerin başında geliyor.
Atilla kelimesi baba ve soy anlamına gelen ''ata sözcüğünden'' türetilmiştir.
Atilla İsminin Yanına Yakışan İsimler
1- Ataberk
2- Kaya
3- Atakan
Atilla İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?
Atilla ismi Kuran'ı Kerim'de geçmemektedir.