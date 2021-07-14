Atike İsminin Anlamı Nedir? Atike Ne Demek? Atike Adının Özellikleri, Analizi Ve Kökeni

Atike pembe renk kategorisinde bulunduğu için kız bebeklere verilen bir isimdir. Atike adının birden çok ismi bulunmaktadır.

Atike İsminin Anlamı Nedir? Atike Ne Demek?

Atike isminin anlamları arasında eski, özgür, soylu ve güzel, genç kız manaları bulunmaktadır.

Atike İsminin Özellikleri

Hayatı dolu dolu ve çok hızlı yaşar. Hız tutkusu gözle görülür şekilde bulunmaktadır. Yeni işlerin oluşması ve yeni projelerin oluşturulması için işin bizzat içine girerler. Özel yaşamlarında iddialı tavırları göze çarpar. Yani duygularını kontrol etmeleri durumunda başarıyı yakalarlar. Atike alınganlıkları ile de bilinir.

Atike İsminin Analizi

Atike isminin analizi 57 sayısını vermektedir. Ayrıca Atike adı analiz edildiğinde yetenek kabiliyetleri göz önüne gelir.

Atike Adının Kökeni

Atike ismi Arapçadan dilimize gelmiş bir kelimedir.

Atike İsminin Yanına Yakışan İsimler

Telaffuz bakımından ortalarda bulunan Atike ismi genelde, kurumsal görevli ve sanatsal usta olarak dikkat çeker.

Atike İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

Atike adı Kur’an'da geçer. Kuran içerisinde 19. cüz içerisinde yer alır.