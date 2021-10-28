Ateşleme bobini nedir, ne işe yarar ve nasıl çalışır? Ateşleme bobini arızası tespiti nasıl yapılır ve çözümü

Ateşleme bobini kavramı otomobil sahibi birçok kişinin mutlaka duyduğu bir terimdir. Aynı zamanda otomobil sahipleri ateşleme bobininde arıza olduğunda çözüm aramakta ve yaptırmaktadır. Bunun nedeni ise tıpkı diğer parçalar gibi ateşleme bobini parçasının da otomobil içinde önemli bir görevinin olmasıdır.

Ateşleme Bobini Nedir?

Ateşleme bobini kavramına verilen bir diğer isim de kompakt elektrik transformatörleridir.

Ateşleme bobinin amacı ise yakıtı ateşlemek, motoru kullanmak için gerekli olan yüksek bir voltaj dönüşümünü sağlamaktır. Buradan da anlayacağımız gibi dolayısıyla ateşleme bobini bir otomobilde her bujide bulunmaktadır.

Otomobil akülerinde yer alan 12 voltluk düşük akım alan ve bu akımı çeşitli amaçlarla kullanan her bujide bulunan parçaya ateşleme bobini denmektedir.

Ateşleme Bobini Ne İşe Yarar?

Öncelikle şu bilinmelidir ki ateşleme bobini akü ile bir düzen içinde çalışmaktadır. Yani akü ile birlikte çalışmasını sürdürmektedir.

Ateşleme bobinin ne işe yaradığı da burada devreye girmektedir. Ateşleme bobini aküden motora iletilen düşük gerilimi yönlendirmek şartıyla buji denilen parçaya aktarmaktadır.

Ateşleme bobini otomobilin kalbi olan motorun çalışması için ihtiyaç duyulan yüksek gerilimi elde etme işine yaramaktadır.

Ateşleme Bobini Nasıl Çalışır?

Ateşleme bobini gelişen teknolojiden yararlanarak çalışmaktadır. Ateşleme benzini olan motorlara her bir silindir için olacak şekilde ayrı ayrı buji kafalarına takılmaktadır. Bu sayede ateşleme bobini 30 bin volt gerilim üretmekte ve çalışmaktadır. Ateşleme bobini denilen bu elektronik parça bu şekilde çalışarak buji parçasında kıvılcım meydana gelmesini sağlamaktadır.

Ateşleme Bobini Arızası Tespiti Nasıl Yapılır?

Ateşleme bobininin sağlam olduğunu ilk süreçte anlamak gerekir. Eğer soket denilen parça çıkarıldığı andan itibaren aynı anda olacak şekilde motorda bir sarsıntı ya da titreşim meydana geliyorsa bu ateşleme bobininde bir sorun olmadığı anlamına gelmektedir.

Bunun tam tersi oluşuyorsa yani soket çıkarıldığı andan itibaren aynı zamanda motorda hiçbir hareketlenme olmuyorsa bir değişiklik meydana gelmiyorsa ateşleme bobini arızasından bahsedilir. Çünkü ateşleme bobini arızasından dolayı silindirde yanma ve kıvılcım meydana gelmek. Ateşleme bobini parçasında arıza tespiti yapmak için soket parçasının çıkartılıp motordaki değişimlerin gözlenmesi gerekir. Ateşleme bobini arıza tespiti böyle gerçekleşir.

Ateşleme Bobini Arızası Çözümü Nasıldır?

Motorun çalışması için gerekli olan voltajın buji parçalarına iletilmesinin aksamaması adına ateşleme bobini arızası giderimi önem arz etmektedir.

Ateşleme bobini arızasının çözülmesi amacıyla otomobil servislerine ihtiyaç duyulur. Benzinli ve LPG li araçların ateşleme bobini arızası felaket olabilmektedir.

Ateşleme bobini arızası çözümü için otomobil servisleri ilk olarak arıza belirtilerine dayanarak arızayı tespit eder. Sonrasında da ateşleme bobini parçası denetim edilir.

Arıza çözümü için ateşleme bobini ya onarılır ya da direk değiştirilir. Bu karar aşaması ateşleme bobini parçasının ne kadar zarar gördüğüne göre değişkenlik göstermektedir.

Ateşleme bobini arıza yaptığında onarma şansı yoktur. Bu yüzden değişim yapılır. Yani yeni bir ateşleme bobini otomobile takılır. Ateşleme bobini fiyatları da otomobil markasına göre farklı olabilmektedir.

Ateşleme bobin bir takım halinde otomobilde yer alır. Bu yüzden önerilen de ateşleme bobini takımını bir süre kullandıktan sonra komple takım halinde yenilemektir. Genel olarak bilinen en az 50 bin kilometreye kadar ateşleme bobini takımının arıza yapmamasıdır.

Ateşleme bobini değişimini ise servise ihtiyaç duymadan da yapabilirsiniz. Değişim için gerekli olan malzemeler bir adet cırcır, bir adet on lokma ve bir adet kısa kol ürünleridir.

Aracın kaput bölümü açılır. Bu aşamada aracın çalışmaması için kontak komple kapatılır. Bobine giren soket parçaları sökülür. Gerek görüldüğünde bu aşamada on lokma ve kısa kol ürünü kullanılarak bobini sabitleyen civata malzemeleri sökülür.

Her ateşleme bobininde bir civata yer alır. Bazı araçlarda ise dört ateşleme bobinini tutan bir kapak bulunur. Bu durumda kapağın açılması yeterli olur. Ateşleme bobinleri çıkarılır yenileri takılır ve civatalar sıkılır. Bu değişim ortalama beş dakika sürebilir. Hatta el alışkanlığı varsa beş dakika bile sürmeyebilir.

Değişimin ardından kontrol sağlanır. Araç çalıştırılır. Bu aşamada aracın sesi değişecektir. Motorun durmasını da engelleyecektir.