Ateroskleroz (damar sertliği) nedir ve nasıl tedavi edilir?

Ateroskleroz (damar sertliği) nedir?

Ateroskleroz, damarların iç duvarında çeşitli maddelerin birikimine bağlı olarak ortaya çıkan kalınlaşma ile ortaya çıkan hastalık durumudur. Atheromalar nedeniyle arter daralır ve kanın arter içindeki akışı sınırlanır. Sonuç olarak atardamar duvarının esnekliğini kaybeder ve sertleşir.

Ateroskleroz belirtileri

Ateroskleroz, genellikle kalp ve beyin enfarktüsü beyin kanaması ve bacak kangrenleri gibi sağlık sorunlarının temelini oluşturur.

Kalp arterinde damar sertliği oluştuğunda göğüs ağrısı, göğüste sıkışıklık, baskı veya yanma hissi verir. İleri seviyelerde kalp krizi riski taşır.

Böbrek arterinde oluşan damar sertliği ise böbrek yetmezliği ve yüksek tansiyona sebep olabilir.

Beyin arterindeki sertlik felç, uzuvlarda uyuşma ve konuşma zorlukları gibi belirtiler gösterirken, kol ve bacak arterindeki ateroskleroz gangren, yara ve yürüyüşlerle gelen kramp tarzında ağrılarına neden olur.

Aterosklerozun (damar sertliğinin) nedenleri

Sigara içmek aterosklerozun en büyük etkenlerinden biridir.

Yüksek kan kolesterol seviyesi,

Ailede kalp-damar hastalıkları olması,

Obezite (şişmanlık),

Diyabet (şeker hastalığı) da aterosklerozun nedenleri arasında yer alır.

Ateroskleroz tedavisi

Aterosklerozun tıkandığı bazı durumlarda damarı açıcı tedavi uygulamaları, anjioplasti, stent, endarterektomi ya da bypass gerekli olabilir. Bunun dışında herhangi bir damar sertliği belirtisinde basit bir muayene ya da düzenli check up'la tüm bu riskler ve beraberinde oluşacak kötü sonuçları önleyebilmek mümkündür.

Aterosklerozun evreleri

En yaygın görülen süreç, hassas plak olarak adlandırılan yumuşak plakların yırtılmasıdır. Bunun sonucunda oluşan kan pıhtısı, kanı 5 dakika gibi kısa bir sürede yavaşlatır veya durdurur ve tedavi edilmezde ölüme yol açabilir. İlerlemiş aterosklerozda bacaklara yeterli kan gitmez ve bunun sonucu hasta topallar. Bunun yanında böbrek, bağırsak ve diğer organlardaki arterler de aterosklerozdan etkilenebilir.

Ateroskleroz risk grupları ve faktörleri

Ataroskleroz genellikle erkeklerde görülen bir hastalıktır. Kadınlarda ise menopoz sonrası dönemde risk artar. Bu durum östrojen hormonunun aterosklerosiz oluşumunu azaltmasından kaynaklanır. Ayrıca hipertansiyon ve diyabet, aterosklerozisin aterosklerozun başlıca risk faktörleri arasında yer alır.