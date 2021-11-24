Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün başöğretmenliğinin ilan edilmesiyle birlikte her yıl 24 Kasım'da Öğretmenler Günü kutlanmaya devam ediyor. Gelecek nesilleri emanet ettiğimiz çok değerli öğretmenlerimizin bu özel günü olan Öğretmenler Günü'nde Atatürk ne zaman başöğretmen oldu merak ediliyor. İşte Atatürk'ün ilk kez 'Başöğretmen' unvanını aldığı tarih ile ilgili detaylar...

ATATÜRK NE ZAMAN BAŞÖĞRETMEN OLDU?

Türkiye'de her yıl 24 Kasım günü Öğretmenler Günü olarak kutlanan tarih aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk'ün başöğretmen olduğu tarihitir. 1981 yılında Atatürk'e Kenan Evren tarafından 'Başöğretmen' unvanı verilmiş ve o günden sonra her yıl 24 Kasım'da Öğretmenler Günü kutlanmaya başlamıştır.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ ANLAM VE ÖNEMİ

Öğretmenler Günü, öğretmenlik mesleğini icra eden kimseleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir kutlama günüdür.

Pek çok ülkede 1994’ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 5 Ekim günü, 1966 yılında Paris’te gerçekleşen "Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı"nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından "Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi"nin oy birliği ile kabul edilişinin yıl dönümüdür. Kendi kültürel ve tarihî özelliklerine, okul tatil günlerine göre çeşitli ülkelerde farklı tarihler Öğretmenler Günü olarak belirlenmiştir.