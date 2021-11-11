Atardamar kanaması nasıl olur? Kanama çeşitleri ve özellikleri

Arteriyel, venöz ve kılcal kanama olmak üzere üç ana kanama türü vardır. Bunlardan en tehlikelisi ise atardamar kanaması olarak bilinen arter kanamasıdır. Peki atardamar kanaması nasıl olur? İşte diğer kanama çeşitleri ve özellikleri hakkında bilgiler...

Bu üç tip kanama, sadece lokasyonda değil, aynı zamanda nasıl aktıkları ve ciddiyetlerinde de farklılık gösterir .

Atardamar kanaması şiddetli olabilir. Bu durumda kişinin derhal tıbbi yardım alması önemlidir. Bununla birlikte, kılcal kanama en yaygın kanama türüdür ve basınç uygulayarak kontrol edilebilir.

Basınç uygulamak, en azından başlangıçta arteriyel ve venöz kanamaya da yardımcı olabilir. Ancak, bu durumlarda insanların acil tıbbi müdahaleye ihtiyacı vardır.

Atardamar Kanaması Nasıl Olur?

Atardamar kanaması en şiddetli ve acil kanama türüdür. Penetran bir yaralanma, künt travma veya organlara veya kan damarlarına verilen hasardan kaynaklanabilir.

Kan damarlardan geldiği için diğer kanama türlerinden farklıdır. Örneğin kan oksijen içerdiğinden parlak kırmızıdır. Ayrıca, kalbin atışlarıyla ilişkili olan ani ve nabızlarda da ortaya çıkar.

Bu tür kanamayı kontrol etmek zor olabilir, çünkü atan kalpten gelen basınç, kolayca pıhtılaşmayacağı veya durmayacağı anlamına gelir.

Atardamar Kanaması Tedavisi

Atardamar kanaması tesavisinde ilk adım, lateks eldivenli bir el ve steril gazlı bez ile kanamaya neden olan yaraya baskı uygulamaktır. Tıbbi yardım almak için bir acil durum numarasıyla iletişim kurmak da önemlidir.

Bu kanamayı durdurursa, bir sonraki adım yarayı steril bir gazlı bezle örtmek ve yaraya baskı uygulamaya devam etmektir.

Kanama kol veya bacaktaki bir atardamardan geldiğinde, vücut kısmını kalp seviyesinin üzerine çıkarmaya yardımcı olabilir.

Kanamayı durdurmak için tüm çabalar başarısız olursa, son çare kanayan yaranın üzerine bir turnike uygulamaktır.

Kanama Çeşitleri ve Özellikleri

Atardamar kanaması dışında aşağıdaki kanama çeşitleri teşhisi için belirtileri takip etmek hayati önem taşır. Mutlaka en kısa sürede bir uzmana danışılmalıdır.

Venöz kanama

Venöz kanama arteriyel kanamadan daha az şiddetlidir, ancak yine de hayatı tehdit edici olabilir. Bu nedenle acil tıbbi müdahale gerektirir.

Kan damardan geldiği için koyu kırmızıdır. Bunun nedeni fazla oksijen içermemesidir. Ayrıca toplardamarlar doğrudan basınç altında olmadığı için kan düzenli akar ancak dışarı çıkar.

Kılcal kanama

Kılcal kanama tipik olarak cildin yaralanması nedeniyle olur ve diğer türlerden daha yaygındır. Arter kanamasında olduğu gibi fışkırmak veya venöz kanamada olduğu gibi dışarı akmak yerine hasarlı vücut kısmından sızar.

Kılcal kanama sadece en az şiddetli olmakla kalmaz, aynı zamanda kontrol edilmesi en kolay olanıdır çünkü vücudun derinlerinden değil de yüzeydeki kan damarlarından gelir.

Dış ve iç kanama

Dış kanama, vücuttan dışarı akan kanamayı ifade eder. Örnekler arasında burun kanaması ve küçük bir cilt kesiminden kanama sayılabilir.

İç kanama , vücut içinde meydana gelen kanamayı ifade eder. Bu, bir organa veya iç vücut parçasına verilen hasarın ardından olabilir.

İç kanamanın yaygın olarak meydana geldiği yerler arasında kalça, diz, dirsek ve ayak bileği eklemleri bulunur. İç kanama beyinde, büyük kaslarda, bağırsak sisteminde veya akciğerleri çevreleyen boşlukta da meydana gelebilir.