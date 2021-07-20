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İsimler Sözlüğü
Haber Giriş: 20.07.2021 - 04:32 | Son Güncelleme:

Atakan isminin anlamı nedir? Atakan ne demek? Atakan adının özellikleri, analizi ve kökeni

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Atakan isminin anlamı nedir? Atakan ne demek? Atakan adının özellikleri, analizi ve kökeni

Ülkemizde erkek çocuklarına verilen Atakan ismi Ata ve Kan kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur. Bu isim Uygur Kağanlığı ve Göktürklerden beri kullanılmaktadır. Atakan isminin anlamı nedir? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Türkiye'de yaklaşık 29 bin kişi Atakan ismini taşıyor. Bu isim Özbekistan, Türkmenistan ve Azerbaycan gibi Türk devletlerinde de yaygın olarak kullanılmaktadır.

  Atakan İsminin Anlamı Nedir? Atakan Ne Demek?

 Atakan isminin üç farklı anlamı vardır:

 İlk Anlamı: Atalarının kanını taşıyan.

 İkinci Anlamı: Atalarının izinden giden, kendisine atalarını örnek alan

 Üçüncü Anlamı: Cesur, yiğit kimse

 Atakan İsminin Özellikleri

 Harf sayısı: 7

 Atakan uğurlu sayısı: 9

 Sembol rengi: Kırmızı

 Atakan İsminin Analizi

 Harflerinin analizine göre Atakan isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir.

 1- Sevdikleri için her türlü tehlikeyi göze alabilir.

 2- Gözü pektir. Cesareti ile çevresindeki kişilere güven verir.

 3- Çoğu kararında duygulardan ziyade mantığı ön planda tutar.

 4- Sağduyuludur. Haksızlığa tahammül edemez.

 5- Gelenekçi bir yapıya sahip olsa da yeniliklere de açıktır.

 Atakan Adının Kökeni

 Atakan ismi Öz Türkçedir. İçinde Ata geçen diğer isimler ise şu şekilde sıralanabilir: 1- Ataberk 2- Ataman 3- Karatay 4- Özata

 Atakan İsminin Yanına Yakışan İsimler

 1- Doğukan

 2- Durukan

 3- Serkan

 4- Tarkan

 5- Sercan

 Atakan İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

 Öz Türkçe bir isim olan Atakan ismi Kur’an'ı Kerimde geçmemektedir.

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