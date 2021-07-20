Atakan isminin anlamı nedir? Atakan ne demek? Atakan adının özellikleri, analizi ve kökeni
Ülkemizde erkek çocuklarına verilen Atakan ismi Ata ve Kan kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur. Bu isim Uygur Kağanlığı ve Göktürklerden beri kullanılmaktadır. Atakan isminin anlamı nedir? İşte, merak edilen tüm detaylar.
Türkiye'de yaklaşık 29 bin kişi Atakan ismini taşıyor. Bu isim Özbekistan, Türkmenistan ve Azerbaycan gibi Türk devletlerinde de yaygın olarak kullanılmaktadır.
Atakan İsminin Anlamı Nedir? Atakan Ne Demek?
Atakan isminin üç farklı anlamı vardır:
İlk Anlamı: Atalarının kanını taşıyan.
İkinci Anlamı: Atalarının izinden giden, kendisine atalarını örnek alan
Üçüncü Anlamı: Cesur, yiğit kimse
Atakan İsminin Özellikleri
Harf sayısı: 7
Atakan uğurlu sayısı: 9
Sembol rengi: Kırmızı
Atakan İsminin Analizi
Harflerinin analizine göre Atakan isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir.
1- Sevdikleri için her türlü tehlikeyi göze alabilir.
2- Gözü pektir. Cesareti ile çevresindeki kişilere güven verir.
3- Çoğu kararında duygulardan ziyade mantığı ön planda tutar.
4- Sağduyuludur. Haksızlığa tahammül edemez.
5- Gelenekçi bir yapıya sahip olsa da yeniliklere de açıktır.
Atakan Adının Kökeni
Atakan ismi Öz Türkçedir. İçinde Ata geçen diğer isimler ise şu şekilde sıralanabilir: 1- Ataberk 2- Ataman 3- Karatay 4- Özata
Atakan İsminin Yanına Yakışan İsimler
1- Doğukan
2- Durukan
3- Serkan
4- Tarkan
5- Sercan
Atakan İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?
Öz Türkçe bir isim olan Atakan ismi Kur’an'ı Kerimde geçmemektedir.