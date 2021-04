At Kestanesi Yağı Nedir, Nasıl Yapılır Ve Neye İyi Gelir? At Kestanesi Yağı Faydaları Ve Kullanımı

At kestanesi kestane ağaçlarına benzerliği ile tanınan bir ağaçtır. At kestanesinden elde edilen at kestanesi yağı ise özellikle ağrı kesici etkisinden dolayı birçok insan tarafından tercih edilmektedir.



At Kestanesi Yağı Nedir?



At kestanesi ağacını meyveleri olan yabani kestanelerden yapılan at kestanesi yağı kestanelerin ezilerek içlerindeki yağların alınmasıyla elde edilmektedir. Tamamen doğal bir ağaç olan at kestanesi ağacının meyvelerinden olan at kestanesi yağıda bileşenleri itibariyle doğal yağlardan olmaktadır.



At Kestanesi Yağı Nasıl Yazılır ve Nasıl Elde Edilir?



At kestanesi yağı ağaçlarından elde edilen kestanelerin ezilmesi yoluyla elde edilmektedir. At kestanesi yağı için kullanılan kestanelerin tamamen doğal şartlarda kendiliğinden oluşmaktadır. Faydaları da bu şekilde artmaktadır. At kestaneleri toplanarak ayıklanır içlerindeki beyaz kestane tarafları alınarak ezildikten sonra çıkan yağ sızdırılmaktadır. Bu işlemi başka şekillerde de yapmak mümkündür. At kestanesi yağı toplanan at kestanelerinin ezilerek zeytinyağı içerisine karıştırılması yoluyla da elde edilmektedir. Zeytinyağı ile oluştuğunda karışım yağ olmaktadır.



At Kestanesi Yağı Ne İşe Yarar?



At kestanesi yağı birçok dikenli bitkide olduğu gibi kestane dışındaki dikenler bulunması deri rahatsızlıkları için kullanıldığının göstergesi olmaktadır. At kestanesi yağı tüm vücuda faydalı doğal bir bileşim içermektedir. Özellikle ağrı kesici özelliği ile eski zamanlarda kullanılmıştır. At kestanesi yağının kullanım alanlarından biri de ciltteki ölü hücreleri yok etmeye cildin yenilenmesine yaramaktadır. Vücut için doğal ağrı giderici masaya yağı olarak kullanılabilmektedir.



At Kestanesi Yağı Neye İyi Gelir?



At kestanesi bölgesel ağrılara iyi geldiği gibi eklem ağrılarına da iyi gelmektedir. At kestanesi yağı kan dolaşımına iyi gelmektedir. Cilt hastalıklarına ve romatizmal rahatsızlıklara karşı iyi gelmektedir. At kestanesi yağının kullanımı deri üzerindeki yaraları iyileştirmek için kullanılmaktadır. At kestanesi yağı tüm eklem ağrılarına ve baş ağrısı migren gibi rahatsızlıklarda iyi gelmektedir. At kestanesi yağı dolaşım bozukluğuna karşı kullanıldığında ödem atıcı etkisi de bulunmaktadır. At kestanesi yağı deri problemlerine de iyi gelmektedir.



At Kestanesi Yağı Faydaları Nelerdir?



At kestanesi yağının en iyi bilinen faydası ağrılara faydalı olarak vücuttaki ağrıları dindirmesidir. At kestanesi yağı boyun ve bel ağrılarında ve bacaklardaki ağrılara karşı faydalıdır. At kestanesi yağının diğer faydaları ise cilt üzerindeki yaralanmalar, yara izleri, güneş lekeleri ve tüm cilt sorunlarında kullanılabilmektedir. At kestanesi yağı saçlar içinde faydalıdır. At kestanesi yağı baş ağrılarında da şakaklara uygulanarak faydalı olmaktadır. At kestanesi yağı kılcal damar rahatsızlıklarında kullanılabildiği gibi vücuda masaj şeklinde uygulanması kan dolaşımını hızlandırarak selülit rahatsızlıklarını yok etmek de faydalı olmaktadır.

At kestanesi yağı eklemlerde ağrı ve sızıların dinmesinde de kullanılmaktadır. At kestanesi yağı eklem romatizması gibi rahatsızlıklarda ağrılı bölgelere uygulanmaktadır.



At Kestanesi Yağı Nasıl Kullanılır? At Kestanesi Yağı Kullanım Şekli Nasıldır?



At kestanesi yağının en kolay uygulama şekli vücuda masaj şeklinde uygulanması olmaktadır. At kestanesi yağı cilt için maske şeklinde uygulanabilmektedir. At kestanesi yağı eklem ağrılarında uygulandığında sarılarak bekletilmektedir. At kestanesi yağı kan dolaşımına iyi geldiği için bacaklar için masaj ile kullanılmaktadır. At kestanesi yağı kullanım alanları oldukça fazladır. At kestanesi yağının gıdalarla birlikte alınımı konusunda hekime danışılmalıdır.