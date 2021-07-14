Asuman İsminin Anlamı Nedir? Asuman Ne Demek? Asuman Adının Özellikleri, Analizi Ve Kökeni

Asuman ismi Farsça kökenli bir isim olmakla beraber yalnızca kız çocukları için kullanılır ve rengi pembedir. Asuman ismi gök ve gökyüzü anlamlarına gelmektedir.

Asuman İsminin Anlamı Nedir? Asuman Ne Demek?

Türkiye’de yaklaşım 50 binden fazla kişi tarafından kullanılan Asuman ismi gök ve gökyüzü anlamlarına gelmektedir.

Asuman İsminin Özellikleri

Liderlik vasıfları oldukça ön plandadır. Görev ve sorumluluklarının bilincindedirler. İnsanları yargılamadan önce onları dinlemeyi ihmal etmezler ve sevgi dolu kalbe sahiplerdir.

Asuman İsminin Analizi

Asuman ismi 6 harften oluşmakta ve ismin analizi şöyledir:

A: Atılgan ve enerjik yapıya sahiptir. Olayları analiz etme duyusu gelişmiştir.

S: Hayalperest kişiliği vardır ve hayallerinin peşinden gitmeyi sever.

U: İşlerini yapmak için acele etmez ve durağan yapıya sahiptir.

M: Zekiliği ve başarıları ön plandır.

A: Atılgan ve enerjik yapıya sahiptir. Olayları analiz etme duyusu gelişmiştir.

N: Sevecen ve sağduyulu bir kişiliğe sahiptir.

Asuman Adının Kökeni

Asuman isminin kökeni Farsçadır.

Asuman İsminin Yanına Yakışan İsimler

Asuman ismine yakışan kız isimleri; Asude, Asuman, Asuhan, Aslıhan.

Asuman ismine yakışan erkek isimleri; Asutay, Asu.

Asuman İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?

Geçmiyor.