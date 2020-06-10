ASO nedir? ASO kan değeri kaç olmalıdır? Düşüklüğü ile yüksekliği nedenleri ve belirtileri

Antistreptoliz O'nun kısaltması olan ASO, bir tür laboratuvar testidir. Vücutta spesifik bir toksinin varlığı veya başka bir deyişle hemolitik streptokok tarafından salgılanan toksine karşı vücut tarafından üretilen antikorların saptanması için gerçekleştirilir.

ASO Nedir?

Grup A beta hemolitik streptokok enfeksiyonu, hapşırma, öksürme ve küçük damlacıklar halinde havaya salınan boğaz salgılarının bir sonucu olarak kişiden kişiye bulaşır. Uzun süre havada asılı kalabilen bu damlacıklar sonucunda hemolitik streptokok bakterileri içerir ve diğer kişiye bulaşır, kişide birçok semptom ortaya çıkar. Yutma sırasında artan boğaz ağrısı, ateş, mide ve baş ağrısı, boyunda bulunan lenf düğümlerinin ve bademciklerin şişmesi, bademcikler üzerindeki beyaz inflamatuar odaklar bu semptomlardan bazılarıdır.

A grubu hemolitik streptokok enfeksiyonu özellikle boğazdaki enflamatuar ağrı ile karakterize olmasına rağmen, akut glomerülonefrit, akut eklem romatizması ve piyoderma gangrenozum gibi enfeksiyonlara da yol açabilir.

ASO kan değeri kaç olmalı?

Hemolitik streptokok bakterisi tarafından salgılanan streptolizin adı verilen toksinin varlığı, streptokok bakterilerinin vücuda ASO testi ile girmesinden yaklaşık 1 ila 3 hafta sonra anlaşılabilir. Başka bir deyişle, ASO testi, bakterilerle temastan yaklaşık 1 ila 3 hafta sonra, enfekte olduğu düşünülen kişiye yapılmalıdır.

Bazı durumlarda, ASO değeri, kişinin hemolitik streptokok bakterileri ile temasından yaklaşık 1 ila 3 hafta sonra artabilir. Enfeksiyon tamamen iyileştikten sonra, ASO seviyesinin normal değerine düşmesi yaklaşık 6 ila 12 ay sürebilir. Hemolitik streptokok bakterilerinin neden olduğu her enfeksiyonda, ASO değeri aynı miktarda artmayabilir. Bu nedenle, O antistreptoliz testi birkaç hafta sonra tekrarlanabilir.

ASO düşüklüğü nedenleri

Laboratuar testi sonucunda düşük ASO değeri, hemolitik streptokok bakterisinin kişide mevcut olmadığını gösterir. Genel olarak, ASO negatif olarak tanımlanır. Düzenli aralıklarla sağlık kontrolünden geçmeyi unutmayın.

ASO yüksekliği nedenleri

Bakteri olan hemolitik streptokok, streptolysis O adı verilen bir tür antijene veya başka bir deyişle bakterilerin vücuda girmesiyle oluşturulan toksik bir etkiye sahiptir. Tam adı antistreptolizin O olan ASO, vücut tarafından streptolizin O antijenine karşı salgılanan bir antikordur. Laboratuardaki ASO testi, bağışıklık sistemi tarafından üretilen antikor miktarı ölçülerek yapılır. Bu nedenle, yüksek ASO'nun nedeni, metabolizmada bulunan hemolitik streptokok bakterilerinin varlığıdır. Hemolitik streptokok bakterilerinin metabolizmada varlığı, bakterinin antistreptoliz O testi ile temasından yaklaşık 1 ila 3 hafta sonra anlaşılır. Enfeksiyon tedavi edildikten sonra, ASO değeri yaklaşık 6 ila 12 ay boyunca normalin üzerinde olmaya devam eder. A grubu beta hemolitik streptokok enfeksiyonu tedavi edilmediğinde, eklem, böbrek ve kalp hastalıkları gibi çok daha ciddi durumlara yol açabilir.

ASO düşüklüğü belirtileri

ASO düşüklüğünün belirtisi aslında yoktur. Başka bir ifadeyle, vücutta zararlı bakterilerin bulunmaması dolayısı ile ASO testi sonucunda ASO değerinin düşük olması sizin aslında gayet sağlıklı olduğunuzu göstermektedir.

ASO yüksekliği belirtileri

Antistreptoliz O seviyesinin referans aralığın üzerinde olması durumunda görülen bazı semptomlardan bahsetmek gerekirse:

- Zayıflık sıkıntısı,

- İştah azalması,

- Mide bulantısı ve kusma,

- Karın ağrısı,

- Boyunda bulunan lenf düğümlerinde şişme,

- Boğaz ağrısı,

- Bademcik iltihabı,

- Artan boğaz ağrısı,

- Ciddi derecede yüksek ateş,

- Cilt yüzeyinde döküntü, kızarıklık, artan ısı veya şişme.