Asma yaprağı nasıl saklanır? Salamura yaprak kaç yıl saklanır?

Özellikle yeşil sarma başta olmak üzere pek çok lezzetli yemek türü asma yaprakları üzerinden yapılır. Tabii bu lezzeti koruyabilmek için mutlaka sağlıklı bir ortam içerisinde asma yaprakları muhafaza edilmesi gerekir. Bunu sağlayabilmek adına ise günümüzde asma yaprakları için birçok farklı saklama yöntemi bulunuyor.

Asma Yaprağı Nasıl Saklanır?

Yılın farklı aylarında her daim tüketilen ve en sevilen yiyecekler arasında asma yaprakları gelir. Bunları korumak için evde değerlendirilebilecek farklı yöntemler bulunuyor.

- En çok kullanılan ve uzun süre dayanan salamura yöntemidir.

- Ayrıca bir kavanoz içerisinde tuzsuz saklama yöntemi kullanılabilir.

- Büyük bir kavanoz seçerek asma yaprakları kuru yöntem üzerinden saklanabilir.

- 0,5 litre ya da 1 litre pet şişeler kullanılarak saklama yöntemi değerlendirilebilir.

- Derin dondurucuya koymak suretiyle özel olarak saklanabilir.

Genel anlamda yukarıdaki yöntemleri değerlendirmek suretiyle, isteğe bağlı olarak rahatlıkla asma yaprakları saklamak mümkün. Tabii bu her yöntemin kendi aşamaları vardır ve bu aşamaları öğrenerek, uzun süre asma yaprakları sağlıklı bir şekilde saklanabilir.

Salamura Yaprak Kaç Yıl Saklanır?

Özellikle uzun süre saklayabilmek için asma yaprakları adına salamura yöntemi yaygın kullanılır. Herhangi bir kimyasal yöntem kullanmadan güneş görmeyen ve rutubetsiz bir alanda 2 yıl boyunca saklamak mümkün. Bunun da oldukça uzun bir süre olduğunu ifade etmek gerekir. Nisan ve Mayıs aylarında toplanan asma yaprakları salamura yöntemi üzerinden, 2 sene taze şekilde kalabilmektedir.

Tabi yumuşak, tüysüz ve damarsız olanlarını seçerek saklama yöntemi değerlendirmek çok daha önemlidir. Böylece hem lezzet açısından hem de tazelik noktasında asma yaprakları 2 yıl tutulabilir. Ayrıca herhangi bir kimyasal kullanmadan yukarıda verilen yöntemleri değerlendirmek suretiyle, asma yapraklarını saklamak mümkün. Elbette yönteme bağlı olarak aşağı yukarı saklama süresi değişkenlik gösterebilir.