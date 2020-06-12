Aslıhan isminin anlamı nedir? Aslıhan ne demek

Kökeni Türkçeden gelen Aslıhan ismi çok eski dönemlere kadar uzanmaktadır. Türkçe karşılığı olarak ise anlam açısından, ‘Han soyundan gelen’ şekilde ifade ediliyor. Aynı zamanda padişah soyundan gelen biçiminde de anlatıldığını dile getirmek mümkün.

Aslıhan İsminin Anlamı

Aslıhan isim anlamı olarak Han soyundan gelen ya da padişah soyundan gelen olarak öne çıkıyor. Eski dönemlerde anlam açısından hem kız hem de erkek çocukları için kullanılan bir terimdi. Günümüzde ise isim olarak kız çocuklarına ithaf edilen güzel bir isim olarak öne çıkıyor. Aslı ile Han kelimelerinin bir araya getirilmesi ile ele alınmış olan bu güzel isim, kız çocuklarına verilebilecek en güzel adlar arasında yer almaktadır.

Aslıhan zaten iki ismin bir araya getirilmesi ile ele alındığından dolayı başka bir isimle yan yana kullanmaya gerek yoktur. Ancak yine de çok isteniyorsa uyumlu bir isimle beraber bütünlük yakalamak mümkün. Türkçede son dönemlerde yaygın olarak değerlendirilen ve merak edilen güzel kız isimleri içerisinde yer almaktadır.

Türkçe kökenli bir isim olarak Aslıhan, daha çok Aslı isminin han kelimesi ile türemiş şekilde bir araya getirilmesi üzerinden ele alınmaktadır. Bu güzel ismi minik yavrunuz adına ona bahşedebilirsiniz.