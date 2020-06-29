‘Askıda Girişimcilik’ buluşması 1 Temmuz'da başarılı girişimcileri bir araya getiriyor
Türkiye’de üniversitelerde öğrenim gören 27 yaş altındaki öğrencilerin faydalanabildiği ‘Askıda Girişimcilik’ projesine destek olan; sponsorlar ve üniversite öğrencilerini eşleştiren Acadebi, başarılı girişimcilerini İstanbul’da misafir ediyor.
Dijital çağın en güçlü özellikleri olan e-ticaret, stoksuz ticaret ve multi level marketingi birleştiren, girişimcilerin kendi markalarıyla online satış yapmasına olanak tanıyan Acadebi, gençlere büyük bir fırsat sunuyor. Böylece üniversite öğrencileri kendi markalarını e-ticaret mağazası üzerinden ücretsiz açabiliyor ve stoksuz satışa başlayabiliyor.
Bugüne kadar en başarılı olan girişimcileri İstanbul’da 1 Temmuz akşamı bir araya geliyor.
Program:
Tarih: 1 Temmuz 2020
Yer: Balıkadamlar Kulubü Caddebostan
Kokteyl: 18:30-20:00
Gala yemeği: 20:00-24:00
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