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GeriEtkinlikler ‘Askıda Girişimcilik’ buluşması 1 Temmuz'da başarılı girişimcileri bir araya getiriyor
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Haber Giriş: 29.06.2020 - 14:54,Son Güncelleme:

‘Askıda Girişimcilik’ buluşması 1 Temmuz'da başarılı girişimcileri bir araya getiriyor

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‘Askıda Girişimcilik’ buluşması 1 Temmuz'da başarılı girişimcileri bir araya getiriyor
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Türkiye’de üniversitelerde öğrenim gören 27 yaş altındaki öğrencilerin faydalanabildiği ‘Askıda Girişimcilik’ projesine destek olan; sponsorlar ve üniversite öğrencilerini eşleştiren Acadebi, başarılı girişimcilerini İstanbul’da misafir ediyor.

Dijital çağın en güçlü özellikleri olan e-ticaret, stoksuz ticaret ve multi level marketingi birleştiren, girişimcilerin kendi markalarıyla online satış yapmasına olanak tanıyan Acadebi, gençlere büyük bir fırsat sunuyor. Böylece üniversite öğrencileri kendi markalarını e-ticaret mağazası üzerinden ücretsiz açabiliyor ve stoksuz satışa başlayabiliyor.

Bugüne kadar en başarılı olan girişimcileri İstanbul’da 1 Temmuz akşamı bir araya geliyor. 

Program:

Tarih: 1 Temmuz 2020
Yer: Balıkadamlar Kulubü Caddebostan
Kokteyl: 18:30-20:00
Gala yemeği: 20:00-24:00

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