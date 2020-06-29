‘Askıda Girişimcilik’ buluşması 1 Temmuz'da başarılı girişimcileri bir araya getiriyor

Dijital çağın en güçlü özellikleri olan e-ticaret, stoksuz ticaret ve multi level marketingi birleştiren, girişimcilerin kendi markalarıyla online satış yapmasına olanak tanıyan Acadebi, gençlere büyük bir fırsat sunuyor. Böylece üniversite öğrencileri kendi markalarını e-ticaret mağazası üzerinden ücretsiz açabiliyor ve stoksuz satışa başlayabiliyor.

Bugüne kadar en başarılı olan girişimcileri İstanbul’da 1 Temmuz akşamı bir araya geliyor.

Program:

Tarih: 1 Temmuz 2020

Yer: Balıkadamlar Kulubü Caddebostan

Kokteyl: 18:30-20:00

Gala yemeği: 20:00-24:00