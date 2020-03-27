Asiye İsminin Anlamı Nedir? Asiye Ne Demek?

Asiye kelimesi Türk Dil Kurumunda yer almamaktadır. Asiye kelime anlamı itibariyle sütun, direk veya kolon anlamına gelmektedir. Bunun dışında mersin ağacının türünden olan bir ağaçtır.

Asiye İsminin Anlamı

Asiye kökeni itibariyle Arapça bir kelimedir. Asiye ismi birkaç anlam barındırmaktadır. Sütun veya kolon anlamına gelmektedir. Ayrıca mersin ağacının türlerinden birisidir. Bunun dışında isyan eden, başkaldıran ve itaatsiz anlamına da gelen bir isimdir.

Asiye İsminin Özellikleri

Lider özelliklerine sahiplerdir. Kendilerine özgü düşünceleri bulunur ve kimsenin etkisinde kalmazlar. Sorumluluklarına bağlı kişilerdir. Sıcakkanlı ve tutkulu kişilerdir. Zorlukların üstesinden gelirler. Hislerine çok güvenirler. Fakat bazen dikkatli olmaları gereken durumlar olur. Bu sebeple bazen de hayal kırıklıkları yaşarlar. Bazı durumlarda ise duygusal iniş ve çıkış yaşayabilirler.

Özgürlüklerine düşkün bir yapıya sahiplerdir. Kural sevmeyen ve kendi bildiklerini yapan insanlardır. Çevrelerini iyi gözlemlerler. Bazı durumlarda ise maymun iştahlı olabilirler. Bu sebeple sabırsız yapıları da bulunmaktadır. Ayrıca sanatsal yetenekleri de bulunmaktadır.

Yaratıcı bir kişiliğe sahiplerdir. Bu sebeple modacı veya yazar olabilirler. Duygusal bir yapıya sahiplerdir. Özgürlüklerine düşkün olmalarından dolayı hayatı yaşamayı severler. Özellikle arkadaş çevreleriyle gezmeyi çok severler. Yaşadıkları olayları farklı gözle bakıp değerlendirebilirler. Genellikle objektif kişilerdir.