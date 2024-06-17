Aşırı terleyenler dikkat! Önemli bir hastalığın habercisi olabilir… Yaz aylarında artıyor, dünya genelinde 220 milyon insanı etkiliyor

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Ter, vücut sıcaklığını sabit tutmaya yarayan fizyolojik bir fonksiyon olarak biliniyor. Yüksek ateşte vücut sıcaklığının azaltılmaya çalışılmasında olduğu gibi vücut belli bir sıcaklıkta kalabilmek için de terleme fonksiyonunu kullanıyor. Özellikle şu sıralar ekstrem sıcakların etkisiyle ter, pek çok insan için rahatsız edici bir sorun olmaya başladı.



Fakat bazı insanlar var ki yaz-kış demeden sürekli terliyor. Bu durum da hiperhidrozi hastalığından kaynaklanıyor. Hiperhidrozi, çevre koşulları ve vücudun ısı kontrolünden bağımsız olarak fazla miktarda terleme durumuna deniyor. Öyle ki, hiperhidrozi olan hastaların terlemesi için hareket etmelerine bile gerek yok. Oturdukları yerde ellerinden ter damlayabiliyor.



ABD’de Denver bölgesinde kurul onaylı bir dermatolog olan Dr. Scott Walter, New York Post’a yaptığı açıklamada, aşırı terleme sorununun dünya genelinde 220 milyon insanı etkilediğini ancak çoğu hastanın utanç duyduğu için semptomlarını doktorlarıyla paylaşmadığını ifade etti.







HİPERHİDROZİ İLE NORMAL TERLEME ARASINDAKİ FARKLAR NELER?



Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğum Dermatoloji Uzmanı Dr. Baran Cayhan, “Hiperhidrozi, kişinin normalden çok daha fazla terlemesine neden olan bir sağlık durumu. Vücudun soğuması ve sıcaklığını dengelemesi için terleme doğaldır ancak hiperhidrozi olan kişilerde terleme miktarı fizyolojik ihtiyacın ötesine geçer. Günlük hayatı olumsuz etkilemeye başlar” dedi.



Hiperhidrozi ile normal terleme arasındaki farklara da değinen Dr. Cayhan, “Normal terleme, vücudun ısısını düzenlemek ve serin kalmak için gereken doğal bir süreçtir. Hiperhidrozi ise bu sürecin normalden çok daha fazla olmasıdır. Hiperhidrozi belirtileri arasında; giyilen kıyafetlerin sürekli ıslanması, ellerin veya ayakların aşırı nemli olması, sosyal ve profesyonel durumlarda terleme nedeniyle sıkıntı yaşanması (tokalaşma, elektronik alet kullanımı, evrak/not yazımı gibi), terleme nedeniyle cilt enfeksiyonlarına yatkınlık (mantar, pişik vs) ve terlemenin ruh sağlığını olumsuz etkilemesi (örneğin anksiyete ve sosyal fobi) sayılabilir” ifadelerini kullandı.





‘ÜLKEMİZDE YAZ AYLARINDA HİPERHİDROZİ ŞİKÂYETİ DAHA ÇOK ARTIYOR’

ALÜMİNYUM KLORÜR İÇEREN SPREYLER TERLEMEYİ AZALTIYOR

İYONTOFOREZ CİHAZLARI İLE BOTOKS DA OLDUKÇA ETKİLİ

SICAK HAVA VE NEMİN ETKİSİYLE TERLEYENLER NELERE DİKKAT ETMELİ?

Fotoğraflar: Alamy

Dünya çapında 200 milyonun üzerinde hiperhidroziden muzdarip hasta olduğunun altını çizen Dr. Baran Cayhan,dedi.Hastalığın tedavisi için birçok seçenek mevcut;Ancak tedavi sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalar da var; bazı maddeler cildi tahriş edebiliyor ya da yeni sorunlara yol açabiliyor.Özellikle alüminyum klorür maddesinin ter bezlerini bloke ederek ter üretimini azaltan bir bileşik olduğunun altını çizen Dr. Baran Cayhan,dedi.Terlemeyi kontrol altına alabilecek sistemik ilaçların da bulunduğunu söyleyen Dr. Cayhan,ifadelerini kullandı.“İyontoforez, terleyen eller ve ayaklar için kullanılan bir tedavi yöntemi” diyen Dr. Baran Cayhan,dedi.Botoksun da etkisine değinen Dr. Cayhan,ifadelerini kullandı.Bu sorumda altı maddeye dikkat çeken Dr. Baran Cayhan,dedi.