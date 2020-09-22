Aşırı terleme tedavisi nasıl olur?

"Aslında terleme fizyolojik bir durumdur. Hepimiz terleriz ve yolla çok sayı da toksin atarız. Yani terlemek normal ve sağlıklı bir durumdur. Ancak terlemek bazen yaşam standartlarını bozacak düzeyde fazla olduğunda aşırı terleme biperhidrozis dediğimiz tedavi gerektiren bir hal alır" diyen Dr. Ayfer Aydın, şöyle devam etti: "Yüzde 90 aşırı terlemeye neden olan sebep bulunamaz. Kişiye özel bir durumdur. Sempatik sistemi biraz fazla çalışan, biraz sensitive hassas utangaç insanlarda daha sıklıkla görülür. Yüzde 10 sıklıkta ise altta yatan bir hastalığa bağlı aşırı terleme gelişebilir. Dolayısıyla altta yatan sebeplerin tetkik edilmesi önemlidir. En sık aşırı terlemeye neden olan hastalıkları şöyle sıralayabiliriz. tiroid bezinin aşırı çalışması (Hipertroidi), sempatik sinir sisteminin aşırı çalışması, şeker hastalığı, menopoz, aşırı kilolu olmak, kullanılan bazı ilaçlar, tüberküloz, lösemi, HIV/AIDS hastalığı gibi bir çok nedene bağlı aşırı terleme gelişebilir."



En fazla el, ayak ve koltuk altlarında görülüyor

Aşırı terlemenin en sık el-ayak ve koltuk altlarında görüldüğünü belirten Dr. Aydın, "Ellerde aşırı terleme şikayeti olduğunda insanlarla el sıkışmak, tokalaşmak sorun haline gelir. Çoğu hasta yazı yazamadığından, uzun süren sınavlarda kağıt üzerine mendiller peçeteler koyarak yazı yazmaya çalıştıklarından ve hatta iş yaşamlarının çok ciddi etkilendiğinden şikayet ederler. Ayaklarda aşırı terleme; hastalar daha çok ayakkabı giymekte zorluk, terlik ve ayakkabı içinde ayağın kayması ve sıklıkla kötü ayak kokusu yaptığından şikayet ederler. Ayaklarda aşırı terleme; ayaklarda hep ıslaklık ve nem yaptığından mantar enfeksiyonu gelişimi için zemin hazırlar. Hem ayak parmak aralarında hem de ayak tırnaklarda mantar enfeksiyonu kolaylıkla gelişir. Koltuk altında aşırı terleme; Hastalar daha çok kötü kokudan ve bu bölgeden su akar gibi terledikleri için terin kıyafetlerinden kötü bir ıslak leke görüntü oluşturmasından şikayet ederler" diye konuştu.

Nasıl bir tedavi uygulanır?

Terleyen kişilerin en çok rahatsız olduğu konulardan diğerinin de terin kokması olduğunu kaydeden Dr. Aydın, "Sosyal hayatı oldukça zorlaştıran bir durumdur. Kişiyi, toplum içinde sıkıntılı bir ruh haline sokar. Bu ruhsal bozukluğun yanında; aşırı terleme bakterilerin ve mantar enfeksiyonlarının gelişmesi içinde zemin oluşturur. Aşırı terleyen bölgeye 1 cm aralıklarla botoks enjekte edilir. Öncesinde iyot-nişasta testi yapılarak da aşırı terleyen alan tespit edilebilir. Botoks bu alanda normalden çok çalışan ve bu nedenle aşırı terlemeye neden olan sempatik duyarlılığı azaltır ve aşırı terleme durur. Kişinin sosyal yaşamını sıkıntıya sokan zaman zaman kabus olan bu aşırı terleme çok kısa süren bu botoks uygulaması ile çok etkili bir şekilde tedavi edilmiş olur" açıklamalarında bulundu.