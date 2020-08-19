Aşırı terleme sorunundan bu şekilde kurtulabilirsiniz

Kadın, erkek herkesin yaygın olarak karşılaştığı bir problem olan aşırı terleme, hem sosyal hayatta hem de iş hayatında pek çok soruna neden olabiliyor. Kişi, sosyal hayattan uzaklaşıyor, iletişimden kaçınıyor ve psikolojik sıkıntılar yaşamaya başlıyor.

Aşırı terleme hastalığında en sık yaşanan sorunlar arasında, yoğun koltuk altı terlemeleri, ter kokusu, kıyafette renk değişimi, tokalaşmak istemeyecek kadar el içi terlemeleri, ayak terlemeleri, ayakta koku problemi, kalabalıkta ayakkabı çıkaramama durumu ve yoğun baş bölgesi terlemeleri yer alıyor.

Op. Dr. Evrim Uçkunkaya, “Sosyal ve psikolojik boyutlarıyla günümüzde ciddi bir sorun olan Hiperhidroz Aşırı Terleme, bölgedeki ter bezlerinin diğer ter bezlerine oranla daha fazla ter üretmesidir. Aşırı terleme sorunu, çok kolay bir şekilde tedavi edilebilen dermatolojik bir hastalıktır.” dedi.

Aşırı terleme sorunu 10 dakika kadar kısa bir sürede çözülüyor

Kişilerin uygulama sonrası sosyal hayata hemen karışması için en hızlı ve en etkili çözümün Botoks olduğunu belirten Uçkunkaya uygulama hakkında şu bilgileri verdi: “Aşırı terleme için en doğru çözüm olan botoksu, baş bölgesine 10 dakika, koltuk altlarına 15 dakika, eller ve ayaklara 15'er dakikada uygulayabiliyoruz. Bölgede herhangi bir kızarma, morarma, ağrı da olmadığı için kişi sosyal hayatına hemen kaldığı yerden devam edebiliyor. Uygulanan botoksun faydası, bir hafta ile 10 gün süre içerisinde kendini gösteriyor.”

Botoksun avantajları neler?



• Kısa süreli bir uygulamadır.



• Maksimum 10 gün sonra faydası görülüyor.



• Morarma, kızarma, yara izi olmadığı için hayata anında kaldığı yerden devam edilebilir.



• 8 ay ile 1 sene arasında kalıcılık gösterir, sonrasında tekrarlamak gerekebilir.



• Her mevsim, her zaman yaptırılabilir.



• Hiçbir yan etkisi olmaz.



• 18 yaşını doldurmuş kadın, erkek herkes için uygun bir yöntemdir.

Bir diğer çözüm “Kürataj yöntemi”

Aşırı terleme için cerrahi bir çözümün de olduğunu ifade eden Evrim Uçkunkaya, “Küretaj denilen bir yöntemle koltuk altlarında yer alan ter bezlerini temizleyebiliyoruz. Genel anestezi ile koltuk altına yaptığımız küçük bir kesi ile ter bezlerini alıyoruz. Ancak hepsinin tamamen temizlenememesi gibi durumlar olabiliyor. Koltuk altına cerrahi bir müdahalede koltuk altındaki yoğun lenfatik sistem çok çabuk etkilenebiliyor ve aşırı ödem, şişlik ve morluklara sebep olabiliyor. Ayrıca, cerrahi müdahalenin ertesi ağrılı da bir süreç olduğu için kişi sosyal hayata hemen karışamıyor. Hasta, bir ya da üç gün sonra sosyal hayatına geri dönebiliyor.” dedi.

Terlemeyi kesmenin yan etkileri var mı?



Aşırı terleme tedavisinde uygulanan botoks enjeksiyonlarının herhangi bir yan etkisi olmadığına dikkat çeken Op. Dr. Evrim Uçkunkaya, “Ancak elde ve ayakta sinirler çok yüzeydedir, yanlış yapılan uygulamalarda sinir hasarları olabilir. Bu ortadan kaldırılabilir bir sorundur ama yine de istenen bir durum olmadığı için, doğru doktor seçimi, bilinen güvenilen kliniklerde bu uygulamaların yapılması önemlidir. Koltuk altı, baş bölgesi, el ve ayak bölgesine yapılan botoks uygulaması, o bölgelerdeki terlemenin yok edilmesi, herhangi bir sağlık sorununa neden olmamaktadır. Ayrıca, bir bölgedeki terlemenin botoks ile yok edilmesi, başka bir bölgede terleme artışına sebep olmaz. Yani koltuk altınıza botoks yapılınca el ya da ayaklarınızda terleme artışı olmaz” dedi.