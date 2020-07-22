Aşırı sıcaklardan etkilenmemek için yaz hamilelerine 4 kritik uyarı

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Şeyma Yöney, yaz mevsiminde hamilelik hakkında bilgilendirmede bulundu. Hamilelerin sıcak havalarda hem aldıkları fazla kilolarla hem de gebeliğin etkisinde hormonlara bağlı artan sıcaklık hissi ile mücadele ettiğini belirten Dr. Şeyma Yöney, “Aşırı sıcak havalar terlemeyi de beraberinde getirir, bu durum vücutta su ve mineral kaybına neden olur. Hamilelikte ortaya çıkan baş dönmeleri ve tansiyon düşüklüğünün en sık sebeplerinden biri, kaybedilen sıvının yerine konmamasıdır. Dolaşımda yeterli sıvı olmaması rahimde kasılmalara hatta düşük ve erken doğum gibi istemediğimiz sonuçlara dahi sebep olabildiği için hafife alınmamalıdır” dedi.



Tatile gitmeden hekime gidin



Dr. Şeyma Yöney risklere maruz kalmamak, hamileliğin tadını keyifli bir dönem haline getirmek için yaz hamilelerine 4 önemli uyarıda bulundu. İlk olarak günde en az 2- 3 litre su tüketmelerini söyleyen Yöney, “ Günde 1 şişe maden suyu da hem sizi rahatlatacak hem de kaybedilen minerali dengeli bir şekilde yerine koyacaktır. İkinci olarak ince ve pamuklu giysiler tercih edin. Pamuklu ve cilde nefes aldıran giysiler, terlemenizi ve sıvı kaybını azaltmanın yanı sıra, pişik ve mantar gibi dermatolojik problemler yaşamanızı da engelleyecektir. Üçüncüsü ise cildinizi güneşten koruyun; yaz aylarında oluşan güneş lekeleri hamilelerde ışığa hassasiyetle birlikte daha belirgin ortaya çıkabilir. Bunu engellemek için, güneşin dik ışınlarla tesir ettiği öğle vakitlerinde dışarı çıkmamak, şapka ve şemsiye kullanmak, güneş koruyucusu sürmeyi ihmal etmemek önemlidir. Son olarak tatile gidecekseniz öncesinde mutlaka hekiminize başvurun, bebeğinizin sağlık durumunu, tatildeki mesafe ve aktivitelerle ilgili size özel bir sakınca olup olmayacağını öğrenin” diye konuştu.