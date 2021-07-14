Asım İsminin Anlamı Nedir? Asım Ne Demek? Asım Adının Özellikleri, Analizi Ve Kökeni
Türkçe kökenli olmasa da ülkemizde fazla kullanılan bazı isimler bulunmaktadır. Bu isimlerden birisi de Asım ismidir. Asım ismini çocuğuna koymayı düşünen anne ve baba adayları, öncelikle ismin ne anlama geldiğini, özelliklerini ve Asım isminin Kuran’da geçip geçmediğini sizler için derledik.
Asım isminin anlamları oldukça iyidir. Asım ismi günahtan ve haramdan çekinen kişi demektir.
Asım İsminin Anlamı Nedir? Asım Ne Demek?
Erkek çocukları için yaygın olarak kullanılmakta olan Asım isminin rengi mavidir. Asım ismini bebeğine vermeyi düşünen kişiler ismin anlamını bilmek istiyor. Asım ismi günahtan, haramdan çekinen kişi demektir. Öte yandan Asım ismi namuslu, iffetli kişi anlamına geliyor.
Asım İsminin Özellikleri
Asım ismini kullanan kişilerin ortak özelliklerinin başında cesur olmaları geliyor. Cesur olmaları ile birlikte liderlik vasfına sahip olan kişiler, sıcakkanlı ve dürüst kişilerdir. Paylaşmaya ve yardımseverliğe oldukça önem verirler. Sahtekarlık ve kötü işlere bulaşmayan kişilerdir.
Asım İsminin Analizi
A: Enerjik ve atılgan yapıları vardır.
S: Hayal kurmayı severler.
I: Duygusal yönleri ağırdır.
M: Zeki ve başarılı kişilerdir.
Asım Adının Kökeni
Asım adının kökeni Arapçadır.
Asım İsminin Yanına Yakışan İsimler
Asım ismine uygun erkek isimleri: Rasim, Besim, Nesim, Vesim.
Asım ismine uygun kız isimleri: Esim, Nursim, Mevsim, Gülsim, Ekim, İlkim, İklim, Ayşim.
Asım İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?
Geçiyor.