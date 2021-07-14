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İsimler Sözlüğü
Haber Giriş: 14.07.2021 - 17:03 | Son Güncelleme:

Asım İsminin Anlamı Nedir? Asım Ne Demek? Asım Adının Özellikleri, Analizi Ve Kökeni

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Asım İsminin Anlamı Nedir? Asım Ne Demek? Asım Adının Özellikleri, Analizi Ve Kökeni

Türkçe kökenli olmasa da ülkemizde fazla kullanılan bazı isimler bulunmaktadır. Bu isimlerden birisi de Asım ismidir. Asım ismini çocuğuna koymayı düşünen anne ve baba adayları, öncelikle ismin ne anlama geldiğini, özelliklerini ve Asım isminin Kuran’da geçip geçmediğini sizler için derledik.

Asım isminin anlamları oldukça iyidir. Asım ismi günahtan ve haramdan çekinen kişi demektir.

 Asım İsminin Anlamı Nedir? Asım Ne Demek?

 Erkek çocukları için yaygın olarak kullanılmakta olan Asım isminin rengi mavidir. Asım ismini bebeğine vermeyi düşünen kişiler ismin anlamını bilmek istiyor. Asım ismi günahtan, haramdan çekinen kişi demektir. Öte yandan Asım ismi namuslu, iffetli kişi anlamına geliyor.

 Asım İsminin Özellikleri

 Asım ismini kullanan kişilerin ortak özelliklerinin başında cesur olmaları geliyor. Cesur olmaları ile birlikte liderlik vasfına sahip olan kişiler, sıcakkanlı ve dürüst kişilerdir. Paylaşmaya ve yardımseverliğe oldukça önem verirler. Sahtekarlık ve kötü işlere bulaşmayan kişilerdir.

 Asım İsminin Analizi

 A: Enerjik ve atılgan yapıları vardır.

 S: Hayal kurmayı severler.

 I: Duygusal yönleri ağırdır.

 M: Zeki ve başarılı kişilerdir.

 Asım Adının Kökeni

 Asım adının kökeni Arapçadır.

 Asım İsminin Yanına Yakışan İsimler

 Asım ismine uygun erkek isimleri: Rasim, Besim, Nesim, Vesim.

 Asım ismine uygun kız isimleri: Esim, Nursim, Mevsim, Gülsim, Ekim, İlkim, İklim, Ayşim.

 Asım İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?

 Geçiyor.

 

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