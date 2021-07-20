MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAile Haberleri İsimler Sözlüğü HaberleriAsil isminin anlamı nedir? Asil ne demek? Asil adının özellikleri, analizi ve kökeni
Geriİsimler Sözlüğü Asil isminin anlamı nedir? Asil ne demek? Asil adının özellikleri, analizi ve kökeni
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İsimler Sözlüğü
Haber Giriş: 20.07.2021 - 04:29 | Son Güncelleme:

Asil isminin anlamı nedir? Asil ne demek? Asil adının özellikleri, analizi ve kökeni

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Asil isminin anlamı nedir? Asil ne demek? Asil adının özellikleri, analizi ve kökeni

Asalet kelimesiyle aynı kökten türeyen Asil ismi dilimize Arapçadan geçmiştir. Bilgi birikimi, kültür seviyesi ve yaşam tarzıyla saygı uyandıran kişilere asil denir. Soylu, asri, seçkin ve güzide kelimeleri bu isimle eş anlamlıdır. Asil isminin anlamı nedir? Bu isim Kuran'ı Kerim'de geçiyor mu? Asil isminin özelliklerini detaylı bir şekilde derledik.

Asil, ülkemizde nadir kullanılan isimlerin başında geliyor. 2021 yılı itibariyle Türkiye'de Asil ismini kullanan kişi sayısı 3428:

  Asil İsminin Anlamı Nedir? Asil Ne Demek?

 Asil isminin dört farklı anlamı vardır:

 1- (Sözlük) anlamı: Fikirleriyle kitleleri heyecanlandıran ve peşinden sürükleyen, soylu, öncü

 2- (Gerçek) anlamı: Muteber bir kişiliğe sahip olan, seçkin

 3- (Yan) Anlamı: Alelade ve bayağı olmayan

 4- (Mecazi) Anlamı: Bir şeyi vekaleten elinde tutmayan, o şeyin gerçek sahibi

 Asil İsminin Özellikleri

 Harf sayısı: 4

 Uğurlu sayısı: 3

 Sembol rengi: Mavi

 Asil İsminin Analizi

 Harflerinin analizine göre Asil isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

 1- Sıradanlıktan hoşlanmaz.

 2- İlgisini orijinal ve farklı olan şeyler daha çok çeker.

 Asil Adının Kökeni

 Yaklaşık 5 asırdır kullanılmakta olan Asil ismi, seçkin manasına gelen ''asl'' kökünden türetilmiştir.

 Asil İsminin Yanına Yakışan İsimler

 1- Doruk

 2- Seçkin

 3- Mümtaz

 4- Ali

 5- Zafer

 6- Aslan

 7- Ezel

 Asil İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

 Arapça kökenli bir sözcük olan Asil, Kur’an'ı Kerim'de geçmiyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi