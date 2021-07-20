Asil isminin anlamı nedir? Asil ne demek? Asil adının özellikleri, analizi ve kökeni
Asalet kelimesiyle aynı kökten türeyen Asil ismi dilimize Arapçadan geçmiştir. Bilgi birikimi, kültür seviyesi ve yaşam tarzıyla saygı uyandıran kişilere asil denir. Soylu, asri, seçkin ve güzide kelimeleri bu isimle eş anlamlıdır. Asil isminin anlamı nedir? Bu isim Kuran'ı Kerim'de geçiyor mu? Asil isminin özelliklerini detaylı bir şekilde derledik.
Asil, ülkemizde nadir kullanılan isimlerin başında geliyor. 2021 yılı itibariyle Türkiye'de Asil ismini kullanan kişi sayısı 3428:
Asil İsminin Anlamı Nedir? Asil Ne Demek?
Asil isminin dört farklı anlamı vardır:
1- (Sözlük) anlamı: Fikirleriyle kitleleri heyecanlandıran ve peşinden sürükleyen, soylu, öncü
2- (Gerçek) anlamı: Muteber bir kişiliğe sahip olan, seçkin
3- (Yan) Anlamı: Alelade ve bayağı olmayan
4- (Mecazi) Anlamı: Bir şeyi vekaleten elinde tutmayan, o şeyin gerçek sahibi
Asil İsminin Özellikleri
Harf sayısı: 4
Uğurlu sayısı: 3
Sembol rengi: Mavi
Asil İsminin Analizi
Harflerinin analizine göre Asil isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:
1- Sıradanlıktan hoşlanmaz.
2- İlgisini orijinal ve farklı olan şeyler daha çok çeker.
Asil Adının Kökeni
Yaklaşık 5 asırdır kullanılmakta olan Asil ismi, seçkin manasına gelen ''asl'' kökünden türetilmiştir.
Asil İsminin Yanına Yakışan İsimler
1- Doruk
2- Seçkin
3- Mümtaz
4- Ali
5- Zafer
6- Aslan
7- Ezel
Asil İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?
Arapça kökenli bir sözcük olan Asil, Kur’an'ı Kerim'de geçmiyor.