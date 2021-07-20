Asil isminin anlamı nedir? Asil ne demek? Asil adının özellikleri, analizi ve kökeni

Asil, ülkemizde nadir kullanılan isimlerin başında geliyor. 2021 yılı itibariyle Türkiye'de Asil ismini kullanan kişi sayısı 3428:

Asil İsminin Anlamı Nedir? Asil Ne Demek?

Asil isminin dört farklı anlamı vardır:

1- (Sözlük) anlamı: Fikirleriyle kitleleri heyecanlandıran ve peşinden sürükleyen, soylu, öncü

2- (Gerçek) anlamı: Muteber bir kişiliğe sahip olan, seçkin

3- (Yan) Anlamı: Alelade ve bayağı olmayan

4- (Mecazi) Anlamı: Bir şeyi vekaleten elinde tutmayan, o şeyin gerçek sahibi

Asil İsminin Özellikleri

Harf sayısı: 4

Uğurlu sayısı: 3

Sembol rengi: Mavi

Asil İsminin Analizi

Harflerinin analizine göre Asil isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

1- Sıradanlıktan hoşlanmaz.

2- İlgisini orijinal ve farklı olan şeyler daha çok çeker.

Asil Adının Kökeni

Yaklaşık 5 asırdır kullanılmakta olan Asil ismi, seçkin manasına gelen ''asl'' kökünden türetilmiştir.

Asil İsminin Yanına Yakışan İsimler

1- Doruk

2- Seçkin

3- Mümtaz

4- Ali

5- Zafer

6- Aslan

7- Ezel

Asil İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

Arapça kökenli bir sözcük olan Asil, Kur’an'ı Kerim'de geçmiyor.