Aşık oyunu nasıl oynanır? Aşık oyunu günümüzde hangi oyuna benzetilir?

Aşık Atmaca ve Kaşık Oyunu isimleriyle de bilinen aşık oyununun oynandığı ülkelerden bazıları şu şekilde sıralanabilir:1- Türkmenistan 2- Kazakistan 3- Türkiye 4- Özbekistan 5- Türkistan.

Aşık Oyunu Nasıl Oynanır?

Genelde dört ya da beş kemikle oynanan aşık oyununda oyuncu sınırlaması yoktur. Hem çocuklar hem de yetişkinler arasında yaygın olan bu geleneksel oyun genellikle 5 ya da daha fazla kişiyle oynanır. Oyunun başında büyük bir daire çizilir. Farklı renklerdeki aşık kemikleri dairenin içine yerleştirilir.

Oyundaki temel amaç enek adı verilen kemikleri kullanarak aşık kemiklerini dışarı çıkarmaktır. Eneklerin içi kurşunla dolu olduğu için diğer kemiklere oranla daha sert ve dayanıklıdır.

Her etapta oyuncunun tek bir vuruş hakkı vardır. Oyuncu dairenin dışarı çıkardığı kemiğin sahibi olur. İlk vuruşta kemiği dışarı çıkaran bir vuruş hakkı daha kazanır. Oyuncu kemiği ıskalar ya da dairenin dışarı çıkarmazsa sıra diğer oyuncuya geçer.

Oyunun başlangıcında her oyuncuda eşit sayıda aşık kemiği bulunur.

Aşık Oyunu Günümüzde Hangi Oyuna Benzetilir?

Aşık oyunu günümüzde cicoz ve bilye adıyla da bilinen misket oyununa benzetilir. Misketin de aşık oyunu gibi birçok çeşidi vardır. Bunlardan en yaygın olanları tumba, mors, üçgen, şap ve çukurdur.

Çukur oyunu genellikle kumlu topraklarda oynanır. Yere eşit aralıklarla üç ya da daha fazla çukur açılır. Misketini sırasıyla tüm çukurlara sokan oyuncu, diğer oyuncuların misketlerini alır.

Diğer adı mors olan üçgen ise aşık oyununa en çok benzeyen misket oyunudur. Bu oyunda, aşık atmacadan farklı olarak yere daire değil üçgen çizilir. Üçgenin her köşesine bir misket koyulur. Her oyuncu aynı mesafeden üçgenin köşesindeki misketleri vurmaya çalışır. Oyuncunun misketi alabilmesi için misketin üçgenin dışına çıkması gerekir.